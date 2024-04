Un tribunal indonésien rendra lundi son verdict sur deux contestations des résultats de l'élection présidentielle de février, après que les candidats perdants ont demandé un nouveau scrutin et allégué que l'État avait interféré en faveur du vainqueur, Prabowo Subianto.

Les deux rivaux de Prabowo, ministre de la défense et ancien commandant des forces spéciales, ont tous deux demandé à la Cour constitutionnelle de le disqualifier d'une élection qu'il a remportée avec une marge considérable, arguant que la distribution généralisée d'aides sociales dans des zones clés avait fait basculer le vote en sa faveur.

Prabowo, qui a remporté 58 % des voix, a rejeté cette demande comme étant sans fondement.

Les anciens gouverneurs Anies Baswedan et Ganjar Pranowo ont également allégué que le soutien tacite du très populaire président Joko Widodo avait donné à Prabowo un avantage injuste, tout comme l'inclusion du fils du dirigeant sortant en tant que colistier, en raison de la décision du même tribunal de modifier les règles d'éligibilité.

Anies et Ganjar, qui ont obtenu respectivement 25 % et 16 % des voix, ont fait valoir que Gibran Rakabuming Raka, 36 ans, n'aurait pas dû être autorisé à se présenter comme candidat de Prabowo à la vice-présidence et qu'il devrait également être disqualifié.

La décision prise en octobre par la Cour constitutionnelle, présidée à l'époque par le beau-frère du président, a modifié une règle relative à l'âge minimum des candidats quelques jours seulement avant l'enregistrement, ce qui a permis à Gibran de rejoindre le ticket de Prabowo.

Le président de la Cour suprême a été réprimandé par un comité d'éthique pour avoir intentionnellement permis "l'intervention d'une partie extérieure", qu'il n'a pas nommée. Il lui a ensuite été interdit de prendre part à des affaires liées aux élections.

Prabowo et l'administration sortante de Jokowi, le nom du président, ont rejeté toutes les allégations d'ingérence. Lors des audiences du tribunal, les ministres ont nié que l'aide sociale ait été déployée à des fins politiques.

Jokowi a fait l'objet d'un examen approfondi au cours de la période précédant l'élection, ses détracteurs l'accusant d'avoir abusé de sa position pour favoriser Prabowo, dans le but de préserver son héritage après une décennie passée à la tête de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

L'ancien gouverneur de Jakarta, M. Anies, a mis en garde contre un recul de la démocratie en Indonésie, estimant que le pays, qui a été dirigé pendant 32 ans par l'homme fort Suharto jusqu'à sa chute en 1998, risquait de retomber dans son passé autoritaire.

Selon certains experts juridiques, la Cour pourrait rejeter les plaintes dans leur intégralité, ordonner la tenue de nouvelles élections dans certaines régions ou organiser un nouveau scrutin national sans Prabowo et Gibran, comme l'ont demandé Anies et Ganjar.

Selon certains analystes, cette dernière solution serait très improbable.

"La décision d'inclure Gibran a été prise par la Cour constitutionnelle, il est donc peu probable que la Cour contredise sa décision précédente", a déclaré Titi Anggraini, un expert juridique de l'Université d'Indonésie.