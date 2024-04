Une attaque de drone russe a endommagé pendant la nuit des équipements dans des installations énergétiques de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré vendredi la société nationale de réseau électrique Ukrenergo par l'intermédiaire de l'application de messagerie Telegram.

Par ailleurs, l'armée ukrainienne a déclaré que sa défense aérienne avait abattu quatre drones utilisés dans la nuit pour des attaques visant l'infrastructure énergétique de la région.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré qu'elle avait également abattu neuf drones russes dans la nuit, ciblant les régions de Zaporizhzhia et de Dnipropetrovsk. La Russie a également utilisé deux missiles S-300/S-400 et trois missiles balistiques Iskander-M dans son attaque.

Les débris des drones ont endommagé plusieurs résidences privées et bâtiments agricoles dans la région de Zaporizhzhia, selon l'armée.

Des responsables locaux ont également fait état d'explosions lors d'une attaque contre la ville de Kharkiv, dans l'est du pays, qui est régulièrement la cible d'attaques russes, jeudi en fin de journée. Le gouverneur de la région, Oleh Syniehubov, a déclaré que l'attaque avait endommagé quatre voitures et un bâtiment de cinq étages, mais qu'aucune victime n'avait été signalée.

La Russie a récemment intensifié ses attaques contre le système énergétique ukrainien, déjà dévasté, en menant le 22 mars la plus grande attaque de la guerre contre l'infrastructure du réseau. Elle a continué à cibler les centrales thermiques et hydroélectriques.

"Malheureusement, la Russie poursuit sa terreur énergétique et, au cours des dernières semaines, elle a détruit plus de six gigawatts d'installations dans notre secteur de l'énergie, qu'il s'agisse d'énergie hydraulique ou d'énergie au charbon", a déclaré le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, cité vendredi par la radio-télévision publique estonienne.