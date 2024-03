Dans un endroit secret de la campagne galloise, des naturalistes ont planté 30 jeunes spécimens d'une plante autrefois commune qui a été ramassée - et grignotée - presque jusqu'à l'extinction.

Le cotoneaster Cambricus, ou cotoneaster gallois, ne pousse que sur les falaises sauvages et venteuses du nord du Pays de Galles. Dans les années 1960, la cueillette excessive par des amateurs du XIXe siècle et le pâturage par des moutons, des chèvres et des lapins avaient réduit le nombre de cotoneasters sauvages à six seulement.

Mais des décennies d'efforts de conservation minutieux ont permis d'augmenter ce nombre à environ 110, avec l'aide de la dernière plantation de spécimens cultivés au zoo de Chester, situé non loin de là.

"Lorsque l'on parle d'espèces menacées, on pense aux rhinocéros, aux orangs-outans et à d'autres espèces de ce genre. Mais aujourd'hui, 40 % des espèces végétales de la planète sont menacées d'extinction à un degré ou à un autre", explique Phil Esseen, responsable des plantes au zoo.

"Je pense que cela surprend les gens. Ils seraient également surpris d'apprendre qu'il existe des espèces végétales en danger critique d'extinction à leur porte, dans le nord du Pays de Galles".

Au début du mois de mars, l'équipe a planté des arbustes courts et nus dans des pots pour les installer dans l'austère campagne galloise.

"Ce n'est pas la plante la plus spectaculaire, mais vous savez, il ne faut pas se fier uniquement à l'apparence. Elles ont de petites fleurs blanches en mai et produisent des baies en automne", explique M. Esseen.

"Il est très important de conserver les espèces locales", a-t-il ajouté.

"Toutes les espèces font partie de l'environnement vivant et interagissent les unes avec les autres, c'est pourquoi nous devons essayer d'en conserver le plus grand nombre possible.

Plantée avec différents degrés de protection contre la faune locale, dont l'attention peut freiner la croissance et empêcher la reproduction naturelle, l'équipe de conservation espère finalement créer une population stable.

"En termes d'échelle de temps, il faudra probablement des décennies", a déclaré M. Esseen.