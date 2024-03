Bon, le titre est probablement un brin provocant, mais les marchés actions ont choisi de monter d'une façon un peu décérébrée hier. En effet, la principale statistique de la semaine, publiée hier après-midi, a plutôt sembler donner raison aux rabat-joie. Et puis finalement non. La Chronique du jour parle de ça, d'un anniversaire, du Titanic, de salaires japonais et de promoteurs chinois plus ou moins insolvables.

On nous a bassinés (je vous ai bassinés) pendant des mois avec la baisse des taux de la Fed, et pouf, plus personne n'a l'air de s'en préoccuper. C'est le sentiment qui dominait hier, après la publication d'une inflation américaine de février un peu plus robuste que prévu, qui aurait dû faire baisser les marchés actions en faisant reculer la perspective d'un assouplissement monétaire. Qui aurait dû, mais qui a produit l'effet inverse : plusieurs indices ont crevé leurs plafonds récents (CAC40, DAX40, STOXX Europe 600, Dow Jones…). Même le Nasdaq 100, un peu chahuté vendredi dernier, est revenu à quelques points de son record, sur une envolée d'Oracle (+12%) qui a réveillé Nvidia (+7%) et ses copines. Oracle pour les investisseurs de 2024, c'est plutôt la technologie à papa, genre IBM. Mais avec de solides résultats et une bonne histoire du genre "on vend beaucoup de cloud pour l'IA", ça fonctionne plutôt pas mal.

L'inflation américaine de février a quand même un (tout petit) peu tendu les rendements obligataires, mais n'a pas du tout stressé les investisseurs. Les traders pensent toujours que la Fed commencera à réduire ses taux en juin, avec une probabilité qui reste proche de 66%. Mais on a l'impression que si ce n'était pas le cas, ce ne serait finalement pas bien grave.

Peut-être que le marché s'est rendu à l'avis de Jamie Dimon, le très suivi patron de la plus grande banque du monde, JPMorgan Chase. Tiens, j'ai deux anecdotes sur le dirigeant et sur JPMorgan. Mais on va commencer par la partie sérieuse. Dimon a expliqué hier que la Fed n'a aucune raison de se précipiter pour réduire les taux parce que l'économie américaine va bien. Il préconise même de repousser la première décision au-delà du mois de juin. Tout ça n'a aucun rapport, mais on souhaite quand même un bon anniversaire à Jamie Dimon, qui a 68 ans aujourd'hui et qui dirige donc la plus grosse banque du monde, laquelle utilise le patronyme de son fondateur, John Pierpont Morgan. Savez-vous qu'il existe en France une rue qui porte son nom et qui me donne l'occasion de rappeler une savoureuse anecdote ? Près de chez moi, à Aix-les-Bains, nous avons un "Boulevard Pierpont Morgan", prononcé sans accent, ou alors avec l'accent savoyard. La plupart des locaux en parlent comme si c'était l'ancien maire de la ville ou le nom d'un poète alpin oublié. Mais il s'agit bien de John Pierpont Morgan, qui aimait venir prendre les eaux et courir le guilledou dans la cité thermale à la mode de la Belle Epoque. Bienfaiteur de la ville, il eut donc droit à son boulevard. La légende veut d'ailleurs que le richissime John, propriétaire du Titanic, eut fait l'impasse sur le voyage inaugural du navire… parce qu'il était dans les bras de sa maîtresse avec qui il voulait fêter son anniversaire à Aix-les-Bains. Le banquier ne survivra toutefois qu'un an au navire, puisqu'il mourra pendant son sommeil en 1913.

Revenons 111 ans plus tard, en commençant aux Etats-Unis. Pour ceux qui en doutaient, Donald Trump et Joe Biden ont désormais suffisamment de délégués pour que leur place en finale présidentielle soit garantie. L'élection de novembre sera donc un remake de celle de 2020. Du côté de l'Asie, le Japon se dirige vers une troisième séance consécutive de baisse alors que les paris vont bon train concernant la décision de politique monétaire que doit rendre la BOJ la semaine prochaine. La dernière marotte des prévisionnistes dans l'Archipel est l'issue des négociations salariales au sein des grandes entreprises locales. Dans la journée, Toyota a accepté toutes les revendications qui lui ont été soumises, ce qui a renforcé le sentiment selon lequel la banque centrale va donner un tour de vis à très court terme pour sortir des taux négatifs. Le Japon n'est plus tellement habitué à être confronté à l'inflation, et les hausses générales de salaires contribuent à entretenir le retour de la hausse des prix. Mon voisin de bureau me demande souvent de préciser les schémas macroéconomiques induits par mes petites divagations en versions simplistes. En l'occurrence, ça donnerait ça : résurgence de l'inflation au Japon = demandes de hausses de salaires = renforcement de l'inflation = politique monétaire plus restrictive de la banque centrale pour éviter une spirale prix-salaires = renforcement du yen = les marchés actions sont moins contents.

Côté Chine, les choses ne tournent toujours pas rond dans le secteur immobilier. Country Garden, l'un des principaux promoteurs du pays, n'a pu honorer le remboursement d'une obligation en yuans. Et les rumeurs continuent à enfler autour de China Vanke, qui négocierait avec ses banques un refinancement de sa dette, pour éviter une premier défaut de paiement sur ses obligations. Pour autant, Hong Kong progressait ce matin, dopée au Nasdaq 100. La Chine continentale évoluait en revanche dans le rouge, ce qui semble plus en phase avec la réalité.

Sur les autres places d'Asie-Pacifique, l'Inde confirme un début d'année un peu poussif avec une baisse de l'ordre de 0,7% ce matin sur le SENSEX, qui ramène l'évolution du marché local depuis le 1er janvier à moins de 2% de hausse. La Corée du Sud profite de la reprise du secteur des semiconducteurs pour gagner 0,5%, pendant que l'Australie grappille 0,2%, toujours portée par ses valeurs financières, à moins d'une semaine de la prochaine décision de la RBA sur ses taux. Les indicateurs avancés européens évoluent autour de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

La journée débute avec le PIB mensuel du Royaume-Uni (08h00), suivi plus tard par la production industrielle de l'UE (11h00). Les stocks de brut du DOE suivront à 15h30. Tout l'agenda ici.

L'euro recule un peu à 1,0925 USD. L'once d'or se replie à 2157 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 82,17 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,82 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans ressort à 4,14%. Le bitcoin s'échange à 72 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 42 à 46 EUR. Jefferies passe de sousperformance à achat avec un objectif de cours relevé de 30 à 47 EUR.

ArgenX : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 510 à 515 USD.

Belimo Holding : BNP Paribas Exane démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 420 CHF.

CVS Group : Peel Hunt passe d'achat à accumuler avec un objectif de cours réduit de 2750 GBX à 1500 GBX.

Eiffage : Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 131 à 134 EUR.

Euronext : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 88 à 94 EUR.

Ferrari : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 285 à 375 EUR.

Galapagos : Morgan Stanley cesse la couverture et modifie la recommandation en pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 35 EUR.

Glencore : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 540 GBX.

Grifols : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 12 EUR à 7 EUR.

Hellofresh : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 19 à 9 EUR.

Intercontinental Hotels Group : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 6900 GBX à 7350 GBX. Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 6400 à 8400 GBX.

Leonardo : Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 15,80 à 21,70 EUR.

Marlowe : RBC Capital démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 630 GBX.

Moonpig Group Plc : Panmure Gordon & Co. Limited démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 135 GBX.

Polypeptide Group Ag : Citi passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 18 CHF à 22 CHF.

Sensirion Holding Ag : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver et réduit l'objectif de cours de 82 à 66 CHF.

Syensqo : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 116 à 114 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 148 à 138 EUR.

Teleperformance : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 205 EUR à 173 EUR.

Temenos : Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 80 à 73 CHF.

Verallia : Société Générale maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 41 à 43 EUR.

Volution Group Plc : RBC Capital démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 510 GBX.

Yit Oyj : Inderes améliore sa recommandation d'alléger à accumuler avec un objectif de cours de 1,80 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

BNP Paribas confirme ses objectifs de bénéfice net et de dividendes pour la période 2024-2026.

Mersen vise pour 2024 une croissance du chiffre d'affaires autour de 5%.

Annonces importantes (et moins importantes)

ArcelorMittal va investir 955 M€ pour racheter les 28,4% d'Apollo dans Vallourec.

L'Italie s'oppose à un nouveau mandat du PDG de STMicroelectronics, selon Bloomberg.

Publicis Sapient annonce l'acquisition de Spinnaker.

Rexel propose un dividende de 1,20 EUR par action.

Rubis négocie la vente de ses 55% dans Rubis Terminal pour 375 M€ à I Squared Capital.

Laurent Pietraszewski à la tête du conseil d'administration de Casino post-restructuration.

Metabolic Explorer demande son placement sous procédure de sauvegarde.

Nicox est financée au moins jusqu'en novembre 2024, en se concentrant exclusivement sur le développement du NCX 470.

Le petit coin de la dilution : Tonner Drones lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant de 5 M€ (dont 2,6 M€ par compensation de créance) à 0,025 EUR l'action.

Les principales publications du jour : Lumibird, TFF, Groupe Partouche, Mersen, Assystem, Boiron, NRJ Group, Jacquet Metals…

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Adidas prévoit une baisse de ses ventes en 2024 en raison d'un marché nord-américain surstocké.

EON va accroître ses investissements à 42 Mds€ d'ici 2028.

Geberit affiche des résultats 2023 en baisse.

Inditex dégage 5,4 Mds€ de bénéfice net en 2023.

Sandoz a vu sa rentabilité fléchir en 2023 et vise 20% de marge d'Ebitda cette année.

Solvay estime que les difficultés liées au volume des ventes en 2023 devraient se poursuivre en 2024 et que son Ebitda va baisser.

Tod's indique que ses revenus ont augmenté en janvier et février dans toutes les régions, à l'exception de la Chine.

Volkswagen s'attend à une augmentation des commandes en Europe occidentale grâce aux nouveaux véhicules.

Annonces importantes (et moins importantes)

Bayer rejette l'affirmation des agriculteurs brésiliens selon laquelle un tribunal l'aurait jugé responsable de 2 Mds$ de redevances à restituer.

EQT lance l'IPO de Galderma à Zurich.

Eni a conclu la vente de certains permis en amont au Congo à Perenco.

Boeing renforce ses procédures de sécurité et de qualité.

La subvention de 3,5 Mds$ accordée à Intel aux Etats-Unis se heurte à des obstacles, le Pentagone ayant renoncé à fournir sa part de 2,5 Mds$, selon Bloomberg.

Teledyne Technologies rachète Valeport.

CME Group souhaite entrer sur le marché de la compensation des bons du Trésor américain.

Zalando lance un programme de rachat d'actions portant sur montant pouvant atteindre 100 M€.

Les principales publications du jour : Adidas, Volkswagen, Inditex, PDD Holdings, Lennar Corporation, Williams-Sonoma… Tout l’agenda ici.