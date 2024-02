(Correction pour supprimer la référence erronée à l'Italie sur le point d'approuver un nouveau programme d'aide à l'Ukraine)

Par Andrew Gray et Max Hunder

MUNICH (Reuters) - Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a exhorté samedi ses alliés, lors d'une conférence sur la sécurité mondiale, à remédier à la pénurie "artificielle" d'armes qui donne aux forces russes l'avantage sur le champ de bataille, et a déclaré qu'il était impératif d'obtenir l'aide des Etats-Unis, qui est dans l'impasse.

S'adressant à l'assemblée de responsables politiques, diplomatiques et militaires du monde entier, qui l'ont ovationné, M. Zelenskiy a mêlé gratitude pour le soutien manifesté par les pays occidentaux et demande instamment qu'ils en fassent davantage.

Il s'est exprimé à un moment critique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui dure depuis près de deux ans, ses troupes ayant été contraintes de se retirer de la ville d'Avdiivka, dévastée dans l'est du pays.

L'Ukraine est confrontée à une grave pénurie de munitions et l'aide militaire américaine est retardée depuis des mois par le Congrès.

"Malheureusement, le fait de maintenir l'Ukraine dans un déficit artificiel d'armes, en particulier en ce qui concerne l'artillerie et les capacités à longue portée, permet au président russe Vladimir Poutine de s'adapter à l'intensité actuelle de la guerre", a déclaré M. Zelenskiy.

Il a ajouté que l'envoi de paquets supplémentaires d'armes et de défenses aériennes à l'Ukraine était la chose la plus importante que ses alliés pouvaient faire.

"Si la portée de votre artillerie est de 20 km et celle de la Russie de 40 km, vous avez la solution", a déclaré M. Zelenskiy.

Certains dirigeants européens ont estimé que l'Occident n'en avait pas fait assez pour aider l'Ukraine.

"Nous aurions dû vous soutenir davantage dès le début de cette guerre", a déclaré la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, "car l'Ukraine ne peut pas gagner une guerre sans armes. Les mots ne suffisent tout simplement pas.

Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré que l'Europe aurait dû commencer à investir davantage dans son industrie de la défense il y a deux ans.

FINANCEMENT AMÉRICAIN

Interrogée sur le retard de l'aide américaine après une réunion bilatérale avec M. Zelenskiy, la vice-présidente américaine Kamala Harris, une démocrate, a dénoncé les "manœuvres politiques" du Congrès, qui n'ont pas leur place dans ce genre de questions.

Les républicains américains insistent depuis des mois sur le fait que toute aide supplémentaire des États-Unis à l'Ukraine et à Israël doit également répondre aux préoccupations liées à l'immigration.

Entre-temps, Donald Trump, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, a déclaré qu'il demanderait aux alliés européens de rembourser aux États-Unis les munitions envoyées à l'Ukraine pour une valeur d'environ 200 milliards de dollars.

Cela a fait craindre à Kiev et à ses alliés que le financement américain de Kiev dans sa guerre contre la Russie ne se tarisse complètement si M. Trump remporte un second mandat lors des élections américaines de novembre.

M. Zelenskiy a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative à l'aide américaine.

"Nous comptons sur les États-Unis en tant que partenaire stratégique et nous espérons qu'ils le resteront", a-t-il déclaré.

L'EUROPE DOIT RENFORCER SA DÉFENSE

Le retard de l'aide américaine pèse davantage sur l'Europe, l'Allemagne étant le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine. Berlin affirme avoir fourni et s'être engagé à fournir quelque 28 milliards d'euros (30,2 milliards de dollars) de cette aide jusqu'à présent.

Samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz a éludé la question de savoir s'il fallait donner des missiles Taurus à longue portée à Kiev, mais il a exhorté les autres capitales européennes à fournir une aide militaire équivalente à celle de Berlin.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Ukraine devait être intégrée dans les programmes de défense européens, car la Russie "surpasse l'Ukraine" en soldats et en "lançant des armes rapides et sales produites en Corée du Nord et en Iran".

La Commission européenne présentera une proposition de stratégie industrielle de défense dans trois semaines, a-t-elle déclaré, et ouvrira également un bureau d'innovation de défense en Ukraine.

Le retour potentiel de M. Trump à la Maison Blanche attise les craintes quant à l'engagement des États-Unis à défendre leurs alliés.

Il y a une semaine, M. Trump a déclaré que s'il était réélu cette année, il ne défendrait pas les alliés de l'alliance de défense occidentale de l'OTAN qui ne dépenseraient pas suffisamment pour la défense, bien que la charte de l'OTAN engage spécifiquement les membres à se défendre mutuellement en cas d'attaque.

ARRÊTEZ DE VOUS PLAINDRE DE TRUMP

Trump ou pas, l'Europe doit encore renforcer sa capacité à se défendre, ont souligné M. Scholz et d'autres lors de la conférence, surnommée le "Davos de la défense".

"Nous devrions cesser de nous plaindre et de pleurnicher à propos de Trump", a déclaré le Premier ministre néerlandais sortant, Mark Rutte. "Nous ne dépensons pas plus pour la défense ou n'augmentons pas la production de munitions parce que Trump pourrait revenir".

"Nous devons travailler avec quiconque se trouve sur la piste de danse", a déclaré M. Rutte, favori pour succéder à Jens Stoltenberg en tant que secrétaire général de l'OTAN lorsque ce dernier quittera ses fonctions.

M. Stoltenberg a rappelé qu'il était important de ne pas saper l'alliance de défense en parlant d'autonomie de la défense européenne.

L'idée d'une éventuelle dissuasion nucléaire européenne qui n'impliquerait pas les États-Unis n'est "pas utile", a-t-il déclaré samedi aux délégués de Munich. Et cela "ne ferait qu'affaiblir l'OTAN à un moment où nous avons vraiment besoin d'une dissuasion crédible".

(1 dollar = 0,9282 euro)