BAT nomme Matthew Wright au conseil d'administration

British American Tobacco annonce la nomination de Matthew Wright comme administrateur indépendant non exécutif à compter du 1er novembre 2025. Il rejoindra également les comités des rémunérations et des nominations.



Matthew Wright a consacré sa carrière au conseil en recrutement et développement de dirigeants, notamment chez Russell Reynolds Associates, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de président-directeur général. Il a également travaillé chez Korn/Ferry International et Cripps Leadership Advisors.



Le président du conseil, Luc Jobin, salue une nomination qui 'renforce la transformation culturelle et la stratégie de croissance durable de BAT', soulignant l'expérience internationale et le leadership de Wright, acquis en Asie, en Europe et aux États-Unis.