BAT nomme Matthew Wright au conseil d'administration
Publié le 14/10/2025 à 10:36
Matthew Wright a consacré sa carrière au conseil en recrutement et développement de dirigeants, notamment chez Russell Reynolds Associates, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de président-directeur général. Il a également travaillé chez Korn/Ferry International et Cripps Leadership Advisors.
Le président du conseil, Luc Jobin, salue une nomination qui 'renforce la transformation culturelle et la stratégie de croissance durable de BAT', soulignant l'expérience internationale et le leadership de Wright, acquis en Asie, en Europe et aux États-Unis.