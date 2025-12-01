Si la semaine dernière fut quelque peu écourtée en raison de Thanksgiving aux États-Unis, les cambistes ont tout de même eu droit à quelques statistiques à se mettre sous la dent, en plus de la dinde bien évidemment.

Avec le recul, on pourrait presque dire que pendant le shutdown, les investisseurs n’ont pas raté grand-chose tant les statistiques publiées depuis n’apportent que peu de modification au tableau d’ensemble. Le marché boursier oscille quant à lui au gré des probabilités d’une nouvelle baisse de taux en décembre. Ainsi, le 20 novembre, les investisseurs tablaient à 39% sur une baisse tandis que le S&P 500 marquait son point bas. La reprise opérée depuis est concomitante aux pronostics qui tablent désormais à 85% sur une nouvelle baisse de taux. Sur le fond, que la baisse de taux ait lieu en décembre ou en janvier ne change pas la narration : le marché est porté par les résultats des entreprises et une hausse attendue de la liquidité via une baisse de taux et la fin du Quantitative Tightening. Sur le font macroéconomique, l’emploi se maintient et l’inflation ne redécolle pas tandis que la saisonnalité reste porteuse.

Dans ce contexte globalement porteur pour le marché des actions, le dollar fait du surplace tout comme l’or tandis que les obligations piquent du nez à l’image du 10 ans qui revient au contact de ses derniers points bas à 3.93% après avoir buté sur les 4.15%. Vous l’aurez compris, tout cela se traduit par peu de changement sur les devises du G10.

Ainsi, l’EURUSD n’est toujours pas parvenu à enfoncer les 1.1500/1480 pour une première zone de résistance à 1.1675/95 dont le débordement viendra à minima différer voire mettre à mal le scénario d’une reprise du dollar. A ce titre, l’USDJPY teste actuellement son support à 155.00 dont la cassure viendrait ouvrir une consolidation plus importante en direction des 153.15. A contrario, l’USDCHF est toujours en position d’attente entre 0.8130 et 0.7830.

Du côté des devises commodities, l’USDCAD a touché son support clé à 1.3835 dont seule la cassure viendra donner du crédit à un scénario haussier CAD. L’aussie tente le dépassement des 0.6550 tandis que le kiwi est déjà en situation de rebond depuis le franchissement des 0.5680 avec les 0.5740 puis les 0.5790/5800 en résistance clé pour la moyen terme.