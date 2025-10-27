DLSI augmente de plus de 2% son CA à neuf mois

DLSI annonce un chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2025 de 160,8 millions d'euros, en hausse de 2,3% (-0,8% à taux de change constant), grâce à une croissance de 6,6% à 57,9 MEUR sur le seul troisième trimestre après une stagnation au premier semestre.



Depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires de la société de services en solutions d'emploi s'est accru de 11,1% à l'international (essentiellement la Suisse), compensant un recul de 3,8% du chiffre d'affaires en France lié au contexte économique.



Hors éléments exceptionnels ou non récurrents, DLSI anticipe en 2025, par rapport à l'exercice précédent, une évolution de chiffre d'affaires en légère augmentation, voire stable à taux de change courant, et une rentabilité en progression.