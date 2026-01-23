GeNeuro : suspension de cotation

GeNeuro annonce avoir demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation de ses actions à compter de l'ouverture des marchés ce 23 janvier, dans l'attente de l'annonce du jugement du Tribunal de première instance de Genève concernant son sursis concordataire.

La société biopharmaceutique suisse, spécialisée dans la lutte contre les maladies neurodégénératives, rappelle avoir obtenu le 26 septembre 2025 une prolongation de 4 mois de son sursis concordataire définitif, jusqu'au 27 janvier 2026.



Le jugement du Tribunal de première instance de Genève est attendu pour le 27 janvier ; il sera publié dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève et la Feuille Officielle Suisse du Commerce et un nouveau communiqué sera diffusé à ce moment.