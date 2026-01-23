La société biopharmaceutique suisse, spécialisée dans la lutte contre les maladies neurodégénératives, rappelle avoir obtenu le 26 septembre 2025 une prolongation de 4 mois de son sursis concordataire définitif, jusqu'au 27 janvier 2026.
Le jugement du Tribunal de première instance de Genève est attendu pour le 27 janvier ; il sera publié dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève et la Feuille Officielle Suisse du Commerce et un nouveau communiqué sera diffusé à ce moment.
GeNeuro : suspension de cotation
GeNeuro annonce avoir demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation de ses actions à compter de l'ouverture des marchés ce 23 janvier, dans l'attente de l'annonce du jugement du Tribunal de première instance de Genève concernant son sursis concordataire.
