Les valeurs technologiques ont trébuché cette semaine à Wall Street, dans un mois d'août traditionnellement chahuté. Nvidia, Amd, Palantir et Meta ont mené la baisse. Les investisseurs tournent désormais leur regard vers le symposium de Jackson Hole de la Fed, en quête d'indices sur la trajectoire des taux. Sur les marchés à terme, l'inquiétude monte. Les résultats des distributeurs ajoutent à ce tableau contrasté : les prévisions optimistes de Walmart sont venues compenser les reculs de Target et Coty, révélant un consommateur prudent mais toujours actif.

La fin août est une saison inconfortable pour Wall Street. La chaleur persiste, les salles de marché se vident, et l'Almanach du trader rappelle que les marchés, comme les écoliers, fatiguent souvent à la fin de l'été. Cette semaine n'a pas échappé au rituel : après avoir lévité depuis le printemps, les valeurs technologiques se sont soudain affaissées. Nvidia, Amd, Palantir et Meta, les emblèmes de la ruée vers l'intelligence artificielle, ont effacé une partie de leurs gains dans un accès de doute. Correction pour les uns, avertissement pour les autres : l'euphorie a viré à la suspicion.

L'œil de Washington accentue cette défiance. La ruée vers l'IA, dopée par des promesses de révolutions à mille milliards, est désormais freinée par des auditions au Congrès et des rumeurs réglementaires. Les investisseurs, jadis grisés, découvrent que l'avenir pourrait être non seulement survendu, mais aussi sur-régulé. La trajectoire supposée sans friction vers une croissance infinie ressemble de plus en plus à un couloir peuplé de bureaucrates.

La correction boursière s'explique de mille façons, en fonction de l'analyste que l'on interroge. Excès de valorisation pour les uns, faiblesse saisonnière pour les autres. Août, rappellent-ils, est historiquement cruel pour les actions. D'autres y voient un réflexe plus primitif : des investisseurs, effrayés par leur propre succès, reculant avant que l'édifice ne s'écroule. Peut-être simplement de l'épuisement : les marchés, comme les hommes, ne peuvent entretenir indéfiniment l'optimisme sans risquer une chute.

Dans ce climat, les contrats à terme ont reculé jeudi matin : Dow -0,4%, S&P -0,3%, Nasdaq -0,4%. Mais ce que les opérateurs attendent avant tout, c'est la voix d'une institution capable de faire basculer la narration d'un mot : la Réserve fédérale. Son symposium annuel à Jackson Hole, dans le Wyoming, est autant une mise en scène qu'un moment de politique monétaire. Le décor (montagnes, pins, sérénité pastorale) contraste avec l'intensité de ce qui s'y joue. Chaque été, les banquiers centraux s'y réunissent. Vendredi matin, Jerome Powell sera scruté avec l'attention qu'on réserve aux mages. Laissera-t-il entendre qu'une baisse des taux dès septembre est possible ? Cette hypothèse est quelque peu fragilisée par des données récentes sur l'emploi. Entretiendra-t-il le suspense en rappelant que le "taux neutre", cette zone "Boucle d'or" où l'économie n'est ni en surchauffe ni en refroidissement, reste plus une chimère qu'une réalité ?

Les minutes de la réunion de juillet, publiées mercredi, n'ont offert qu'un langage prudent : la Fed estime que les taux actuels se situent légèrement au-dessus du neutre. Les marchés, autrefois presque unanimes à parier sur un assouplissement dès septembre, ont revu leurs attentes. Il y a une semaine, la probabilité était proche de la certitude : elle n'est plus que de 79%, selon LSEG.

Côté consommation, les publications trimestrielles dessinent un tableau en clair-obscur. Walmart a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices, portée par des ménages attirés par ses bas prix. Ses actions ont pourtant reculé, signe d'un marché qui interprète parfois la résilience comme une fragilité. Target et The Home Depot, à l'inverse, ont livré une vision plus contrastée, avertissant que droits de douane et coûts accrus pourraient peser sur les dépenses de fin d'année. Ensemble, ces résultats esquissent le portrait d'un consommateur toujours actif, mais méfiant, en quête de bonnes affaires et fuyant les excès.

Ailleurs, la volatilité est tout aussi marquée. Boeing a progressé sur fond de rumeurs de méga-contrat avec la Chine, tandis que Coty, le spécialiste des cosmétiques, s'effondrait de 20% sur une demande américaine jugée trop faible. Chaque épisode nourrit la même conclusion : un marché suspendu entre optimisme et angoisse.

Dans le champ politique, le président américain a demandé la démission de la gouverneure de la Fed Lisa Cook, visée par des accusations de fraude. Elle a répondu qu'elle ne se laisserait pas intimider. Rien de nouveau, en revanche, sur une éventuelle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Le vice-président américain JD Vance a néanmoins confirmé que la Russie souhaite récupérer les territoires actuellement occupés par l'Ukraine, confortant ainsi des rumeurs persistantes.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint 235 000 pour la semaine se terminant le 16 août, au-dessus des 225 000 attendus, signe d'un marché de l'emploi qui commence à montrer des fissures.

Les cotations du jour :

le Dollar Index : 98,347

: 98,347 Or: 3 339 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,02 USD (WTI) 62,91 USD

BRENT : 67,02 USD (WTI) 62,91 USD États-Unis 10 ans: 4,3%

10 ans: 4,3% BITCOIN: 113 205 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Walmart a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, les prix bas ayant attiré les consommateurs dans un contexte de hausse des coûts, mais son action a reculé en raison de la prudence des consommateurs et des inquiétudes liées aux droits de douane.

Dayforce sera racheté par Thoma Bravo pour 12,3 milliards de dollars, ce qui permettra au fournisseur de logiciels RH de devenir une société privée et à la société de rachat de renforcer son portefeuille de logiciels.

Boeing serait en pourparlers pour vendre jusqu'à 500 avions à la Chine, ce qui marquerait une percée majeure sur le marché chinois après des années de tensions commerciales.

Vattenfall a présélectionné Rolls-Royce SMR et GE Vernova pour construire de petits réacteurs nucléaires modulaires en Suède, marquant ainsi la première expansion nucléaire du pays depuis quatre décennies.

Johnson & Johnson a annoncé un investissement de 2 MdsUSD en Caroline du Nord afin d'étendre sa production aux États-Unis avant l'éventuelle mise en place de droits de douane sur les médicaments dans le cadre de la politique commerciale de Donald Trump.

McCormick & Company va acquérir une participation majoritaire de 75% dans McCormick de Mexico pour 750 MUSD, renforçant ainsi sa position sur le marché des arômes au Mexique.

Full Truck Alliance a annoncé une hausse de 17,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et une augmentation de 50,5% de son bénéfice net, grâce à une augmentation du volume des commandes et à une meilleure efficacité opérationnelle.

Bilibili a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, avec une augmentation de 20% de son chiffre d'affaires, grâce à la forte croissance des jeux mobiles et de la publicité.

Masimo a poursuivi les douanes américaines pour avoir autorisé Apple à importer des montres connectées équipées d'une technologie controversée de mesure de l'oxygène dans le sang, alors qu'un litige en matière de brevet est en cours.

Meta Platforms a suspendu ses recrutements dans le domaine de l'IA en raison d'un sureffectif et de la restructuration de son groupe IA, et a obtenu l'autorisation réglementaire pour des investissements dans des infrastructures en Louisiane.

Citigroup a nommé un nouveau directeur des services bancaires aux entreprises dans le secteur immobilier et enquête sur des plaintes déposées par des employés des ressources humaines contre le directeur de la gestion de fortune, Sieg.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour une loterie illégale et a annoncé que le modèle Y à six places pourrait ne pas être commercialisé aux États-Unis.

Pulsar Helium Inc. lève jusqu'à 5 millions de livres sterling pour son projet Topaz Helium.

Recommandations des analystes :