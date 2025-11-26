Alors que le mois de novembre était fort mal embarqué, les marchés actions ont vigoureusement rebondi. Trois séances de suite dans le vert aux Etats-Unis. Deux en Europe. Si la spéculation autour de l'IA se tasse un peu, la perspective d'une politique monétaire plus souple du côté de la banque centrale américaine a galvanisé les troupes. Rappel utile, le marché américain sera fermé demain pour Thanksgiving et tronqué vendredi pour le Black Friday : ce mercredi est donc la dernière véritable séance de la semaine outre-Atlantique.

Les actions ont poursuivi leur remontada hier. Grâce aux efforts coordonnés de l'ancienne économie et de la nouvelle, ce qui marque une petite nouveauté par rapport aux séances précédentes. Jusqu'ici, l'évolution des indices reposait plutôt sur le système des vases communicants : la gifle subie par les valeurs technologiques avait profité aux segments traditionnels défensifs, santé en tête. A l'inverse, le rebond esquissé vendredi a été bâti sur l'univers tech. Hier, tout le monde a profité de la fête. Ou presque. Quelqu'un a ligoté Nvidia pour l'empêcher de participer au banquet, un peu comme Assurancetourix, le barde à la voix de casserole d'Astérix et Obélix. La société la mieux valorisée du monde est en phase de mini-disgrâce actuellement. L'émergence d'une concurrence fait craindre aux investisseurs que la société n'ait déjà vécu sa meilleure vie. C'est loin d'être une évidence, mais il est en revanche certain que de sérieux rivaux se profilent. L'autre tricard de la veille, c'était le secteur pétrolier. La perspective d'un accord de paix en Ukraine ouvre la voie à une normalisation du commerce du pétrole russe. Le marché spécule donc sur un hypothétique accroissement de l'offre, ce qui a envoyé le Brent à 62 USD le baril, au plus bas d'un mois.

Le rebond des actions s'appuie toujours sur le renforcement de la probabilité d'une baisse de taux aux Etats-Unis le 10 décembre. Comme je le fais régulièrement parce que ça ne fait pas de mal, même pour les non-débutants, voici une explication simplifiée de la raison pour laquelle les investisseurs ont l'air prêts à vendre leur mère pour une baisse de taux. Quand une banque centrale baisse ses taux, elle réduit le coût de l'argent. Ce qui entraîne deux choses. Primo, un nombre plus important d'acteurs peut se permettre d'emprunter. Secundo les acteurs qui en ont déjà les moyens peuvent emprunter davantage. Il y a assez vite plus d'argent en circulation. Ce qui crée davantage d'activité économique. Ce qui encourage la prise de risque, dont l'emprunt. Il y a encore plus d'argent en circulation, etc. Dans ce schéma, les actions en profitent naturellement parce qu'une baisse de taux est synonyme d'un avenir économique plus dynamique. L'abondance d'argent permet aussi d'aller irriguer de nouveaux compartiments du marché. Et comme le goût du risque se renforce, les actifs moins qualitatifs sont eux aussi mieux irrigués. Voilà pour les effets positifs.

L'inconvénient des baisses de taux, c'est qu'elles peuvent créer des déséquilibres structurels difficiles à corriger et néfastes pour l'économie et la société, comme la surinflation. Mais entre un hypothétique dérèglement économique futur et une bonne baisse de taux, les investisseurs choisissent toujours la baisse de taux.

C'est donc un bon carburant pour alimenter la hausse du marché des actions. D'autant que contrairement à l'investissement dans l'IA, qui profite surtout à la tech, c'est un carburant universel. D'où l'extension façon tache d'huile des secteurs en hausse hier à Wall Street. La probabilité d'une baisse de taux de la Fed le 10 décembre a continué à monter pour s'établir à 85% selon les contrats à terme, contre 30% il y a une semaine. En dépit de statistiques contradictoires publiées hier aux Etats-Unis. Le marché s'est focalisé sur la dégradation des dépenses des ménages en septembre pour décréter que le ralentissement de l'économie américaine devient inquiétant et nécessite une baisse de taux. Il a un peu passé sous silence le renforcement des prix à la production, qui fait craindre une résurgence de l'inflation (pour un calendrier à jour dans le bazar des stats US, suivez cet article d'Antoine)

L'Europe a suivi le mouvement haussier. Le Stoxx Europe 600 gagne 12% cette année, contre 15% de hausse au S&P 500 : 2025 est pour le moment au-dessus de la moyenne des dix dernières années.

Dans le reste de l'actualité du jour, une rumeur court selon laquelle le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Kevin Hassett, tient la corde pour devenir le prochain président de la Fed en juin. Un choix plutôt logique compte-tenu de son curriculum vitae et de sa proximité avec Donald Trump. Au Royaume-Uni, la Ministre des finances Rachel Reeves doit présenter ce matin un budget contenant de nouvelles hausses d'impôts importantes. La Nouvelle-Zélande a réduit cette nuit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 2,25%, conformément aux attentes. Les pourparlers de paix en Ukraine progressent. Aux dernières nouvelles, les Européens, les USA et l'Ukraine sont à peu près sur la même longueur d'ondes sur la mouture finale de la proposition qui sera faite au Kremlin. En parallèle, la discorde a toujours l'air de régner à Washington sur la conduite à tenir, surtout après des révélations selon lesquelles le négociateur de la Maison Blanche, Steve Witkoff, aurait aiguillé les émissaires russes sur la manière de traiter avec Donald Trump.

En Asie Pacifique, net rebond au Japon, avec une hausse de 1,7% pour le Nikkei 225. La Corée du Sud est encore mieux disposée, sur une hausse de 2,7% du KOSPI. L'Inde et l'Australie s'adjugent 0,9%. Les gains sont plus modérés en Chine, notamment à Hong Kong où le Hang Seng se contente de 0,2% de hausse à mi-parcours. Les places occidentales sont attendues en progression à l'ouverture.

Le CAC 40 prend 0,5% à 8 065 points dans les premiers échanges. Le SMI est plus timide avec un léger gain, à 12 777 points. Le Bel 20 prend 0,3% à 5 022 points.

Les temps forts économiques du jour

Les Etats-Unis publieront les commandes de biens durables du mois de septembre avec du retard. La Fed publiera son dernier Livre Beige (20h00). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Anheuser-Busch Inbev : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 73 EUR.

Aperam : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37 EUR à 42 EUR.

ArcelorMittal : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 42 EUR.

ASML Holding : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 975 à 1000 EUR.

Boliden : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 450 SEK à 490 SEK.

Carlsberg : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 850 à 975 DKK.

Danone : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 85 à 90 EUR.

Edreams Odigeo : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 11,50 EUR à 4,25 EUR.

Eni : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 40 à 43 USD.

Eutelsat Communications : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 6,70 EUR à 5,22 EUR.

Galapagos : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 27,90 EUR.

Henkel : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 65 EUR.

Ipsen : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 110 à 105 EUR.

Julius Bär : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 65 à 68 CHF.

L'Oréal : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 350 à 365 EUR.

Lindt : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 97 000 à 105 000 CHF.

Michelin : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 27 à 28 EUR.

Opmobility : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14,20 à 16,50 EUR.

Pernod Ricard : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 120 à 90 EUR.

Salzgitter : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 27 à 40 EUR.

Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 40 EUR.

Technip Energies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 35 à 46 EUR.

ThyssenKrupp Nucera : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,70 EUR à 7,80 EUR.

TKMS : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 à 80 EUR.

Viridien : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Novo Nordisk a annoncé des résultats prometteurs à mi-parcours pour son médicament expérimental contre l'obésité, l'amycretine, chez les patients diabétiques.

YPF s'associe à Eni pour mener des activités d'exploration au large des côtes de l'Uruguay.

Adecco confirme son objectif de marge opérationnelle.

OPAP améliore ses revenus mais les coûts pèsent au T3.

Pets at Home annonce une baisse de ses bénéfices au S1.

Equinor prévoit 250 nouveaux puits en Norvège pour maintenir sa production jusqu'en 2035.

SAP SE poursuivi en justice par la société de logiciels o9 Solutions pour violation de secrets commerciaux.

Evoke a mandaté des banques pour étudier la vente de son activité en ligne en Italie en cas d'augmentation de la fiscalité, selon Sky News.

Moody's relève la note crédit long terme de plusieurs entreprises italiennes après l'amélioration de la notation souveraine de l'Italie. Intesa Sanpaolo, Generali ou Eni sont concernées.

Moody's relève la notation d'Acea et Terna de Baa2 à Baa1, perspective à stable.

Advent finalise l'acquisition de U-blox.

Les principales publications du jour : HAL Trust, CD Projekt, Rockwool, Aroundtown…

D'Amérique du Nord

Dell gagne 3,5% hors séance après ses trimestriels, pendant que HP Inc chute de 5,2% après les siens. HP qui annonce en parallèle 4 000 à 6 000 suppressions de postes.

Autodesk bondit de 6% hors séance après ses trimestriels.

NetApp gagne 5% hors séance après ses trimestriels.

ZScaler chute de 8% hors séance après ses trimestriels.

Medicare négocierait des décotes de 71% sur les tarifs du Wegovy et de l'Ozempic de Novo Nordisk, selon Bloomberg.

Apple a repris à Samsung Electronics la place de premier fabricant mondial de smartphones, ce qui est une première en dix ans.

Warner Bros. Discovery aurait demandé à ses prétendants d'améliorer leurs offres d'ici le 1 er décembre, selon Bloomberg.

décembre, selon Bloomberg. Boeing reçoit plus de 7 milliards de dollars de contrats du Pentagone, notamment pour des hélicoptères Apache.

Brookfield Asset Management acquiert Alba Renewables, développeur d'énergie propre.

FedEx investit 200 millions de dollars dans la modernisation de son hub d'Anchorage.

Les principales publications du jour : Deere, Li Auto…

D'Asie et d'ailleurs

SoftBank finalise l'acquisition du concepteur américain de puces Ampere pour 6,5 milliards de dollars.

Kioxia baisse fort après le placement d'un gros stock de titres par un fonds actionnaire.

Début de panique sur les obligations du promoteur chinois China Vanke.

Otsuka obtient l'autorisation accélérée de la FDA pour Voyxact, un traitement de la maladie du rein.

TSMC poursuit son ancien vice-président directeur pour violation de la sécurité et des secrets commerciaux.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.