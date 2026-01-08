Nomination chez Ubisoft

Ubisoft a dévoilé la nomination de Valentine Piedelievre-Eman au poste de Chief Communications Officer.

A partir du 2 février, elle sera chargée de diriger le développement et la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication et de marque d'Ubisoft. Elle sera rattachée à Cécile Russeil, Executive Vice President en charge de la communication, des affaires corporatives, de la DIA (diversité, inclusion et appartenance), des ressources humaines et du département juridique.



Avant de rejoindre Ubisoft, Valentine Piedelievre-Eman occupait le poste de Vice President Corporate Communications pour l'Europe de l'Ouest et l'Afrique chez Warner Bros. Discovery. A ce titre, elle pilotait la communication corporate et les relations presse en France, au Benelux, en Allemagne et en Afrique, pour l'ensemble des activités du Groupe, couvrant notamment Warner Bros. Pictures, HBO Max, Discovery et Eurosport.