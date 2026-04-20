Orange dopé par Berenberg

Le titre de l'opérateur, qui avait accusé vendredi le plus fort repli (-5,28%) du CAC 40 est soutenu ce lundi par le broker qui a relevé son objectif de cours à 20 euros contre 18 précédemment tout en maintenant sa recommandation à l'achat. Peu avant 11h30, l'action était logée à la deuxième place du palmarès de l'indice phare de la place parisienne, avançant de 1,69% à 17,43 EUR.

"ll aura fallu six mois, mais Orange, Bouygues et Iliad se sont mis d'accord sur une nouvelle offre de 20,35 milliards d'euros pour SFR et entament désormais des négociations exclusives avec le groupe Altice France, propriétaire de la société. Nous révisons à la hausse nos prévisions pour Orange afin de tenir compte de cette offre et relevons notre objectif de cours. Nous tablons sur la consolidation de MasOrange pour stimuler la croissance d'Orange, en attendant une décision concernant l'opération française", détaille dans une note Berenberg.



Orange reprendra une partie des clients B2C, des infrastructures et des fréquences de SFR. "Nous estimons qu'Orange récupérera environ 1 million d'abonnés aux services convergents et 2,5 millions d'abonnés mobiles sur les 25 millions d'abonnés que compte SFR (B2C et B2B). Nous les ajoutons au portefeuille d'Orange avec un ARPU faible et des coûts limités, et parvenons à une augmentation de la trésorerie de 3 à 4 % dès la première année complète, rien qu'avec les abonnés. Nous ajoutons en moyenne 30 à 50 points de base de croissance à nos prévisions et à notre croissance à long terme".



Cette offre représente une hausse de 20% par rapport aux 17 milliards d'euros proposés en octobre. Elle valorise Altice France à environ 6,6 fois son EBITDA sur les douze derniers mois et à 14,7 fois l'EBITDA après déduction des dépenses d'investissement. Comme lors de l'offre précédente, l'ensemble des actifs du groupe n'est toutefois pas concerné par le rachat.



Avec une dette nette pro forma de 16 milliards d'euros, la valeur implicite des capitaux propres ressort désormais à 4,35 milliards d'euros, contre 1 milliard précédemment. À ce stade, le capital d'Altice France est détenu à 55% par son fondateur Patrick Drahi et à 45% par les anciens créanciers obligataires.



La structure de l'opération reste globalement inchangée : Orange financera 27% de la valeur d'entreprise, tandis qu'Iliad en prendra à sa charge 31%, contre 30% dans la proposition initiale.



Orange versera désormais 5,5 milliards d'euros contre 4,6 milliards en octobre, ce qui correspond à un impact de 0,35 euro par action. Le communiqué des acquéreurs évoque également une opération " socialement responsable ", ce qui, selon Berenberg, laisse entendre qu'Orange pourrait reprendre une partie du personnel de SFR, au moins pendant la période de transition. "Nous avons intégré environ 5 000 nouveaux effectifs dans nos prévisions pour Orange France".



Certains investisseurs craignent que l'action Orange reste dans l'incertitude pendant 18 mois, le temps que l'opération soit évaluée. "Cependant, MasOrange en Espagne apportera sa contribution dès le deuxième trimestre 2026 et, selon nous, portera les flux de trésorerie au-delà des 5,2 milliards d'euros prévus d'ici 2028. Nous relevons nos prévisions de flux de trésorerie de 7 %", conclut le broker.