La première semaine boursière entière de l'année 2026 s'est soldée par une pluie de records pour les indices mondiaux, qui n'ont pas été pénalisés par les bouleversements géopolitiques en cours un peu partout dans le monde. Dans les jours qui viennent, les résultats des entreprises au 4e trimestre 2025 vont commencer à prendre davantage de place sur la scène médiatique, mais ils auront du mal à empêcher les relations internationales de rester en haut de l'affiche. En parallèle, la guerre entre la Maison Blanche et la Fed s'envenime.

L'humanité a toujours fonctionné sur des rapports de force. Au cours des décennies récentes, ces relations ont le plus souvent été enrobées avec de la diplomatie, à défaut de courtoisie. C'est fini. Les rapports sont redevenus directs et âpres. Il en résulte un regain de tension global, que certains gouvernements ont les plus grandes difficultés à gérer, faute d'expérience. Je ne vais pas faire la liste des points de friction du monde, mais je peux en citer quelques-uns qui ont des répercussions sur le comportement des marchés financiers.

Dans le domaine des relations internationales, la destitution de Nicolás Maduro par les Etats-Unis en tout début d'année a montré que Washington a relevé son degré d'interventionnisme. Cuba, la Colombie et d'autres pays soupçonnés de favoriser la délinquance ou le trafic de drogue aux Etats-Unis sont plus que jamais dans le collimateur. L'Iran, où le régime vacille, est aussi au cœur des préoccupations. Il y a bien sûr aussi le cas du Groenland, ouvertement revendiqué par Washington, où Allemands et Britanniques parlent d'envoyer une mission sur place, dans le cadre de l'OTAN, pour montrer aux Etats-Unis que l'Europe occupe le terrain. Plus à l'Est, les initiatives de l'Administration Trump ont réveillé les interrogations sur l'avenir de Taïwan, plus que jamais convoité par la Chine. Derrière cette agitation, on retrouve la volonté de contrôle des grandes puissances : contrôle territorial, contrôle technologique et contrôle des ressources.

Sur les marchés financiers, ce nouveau paradigme entraîne des changements profonds. Je vais donner deux exemples. D'abord, l'industrie de la défense connaît un nouvel âge d'or plutôt qu'un simple coup d'accélérateur lié à la guerre en Ukraine. Même les plus optimistes peinent à voir comment les bruits de botte peuvent cesser à un horizon raisonnable. Second exemple, les matières premières reviennent au centre du jeu. Surtout les métaux, donc les minerais. Le G7 des ministres des Finances est consacré aujourd'hui aux minéraux rares. Il accueillera exceptionnellement l'Australie et l'Inde. Les Etats-Unis cherchent par tous les moyens à accélérer la réduction de leur dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de terres rares.

Dans ce contexte, l'or vient de toucher un nouveau record, parce que la probabilité que quelque chose dérape dans ce monde complexe continue à croître. Le pétrole, à cause de la situation en Iran, a rebondi assez fort.

A cette tension internationale, s'ajoutent des tensions internes. Aux Etats-Unis, la guerre entre la Maison blanche et la Réserve fédérale vient de franchir un niveau inédit. Le Département de la justice a lancé une enquête pénale sur le président de la Fed, Jerome Powell, concernant son audition au Congrès sur les rénovations du bâtiment qui abrite la banque centrale. Dans une vidéo d'une rare intensité, Jerome Powell a déclaré que cette enquête est un prétexte et qu'elle fait partie de la campagne de Donald Trump visant à faire pression sur la Fed pour qu'elle baisse les taux d'intérêt.

Les infos à connaître pour bien commencer la semaine

Les Etats-Unis ont donc plusieurs fers au feu au niveau international. Ils maintiennent la pression (notamment) sur Cuba, l'Iran (selon le WSJ, ils intensifient leurs préparatifs en vue d'une éventuelle intervention dans le pays), le Danemark et par ricochet l'UE.

Etats-Unis toujours, la Cour suprême n'a finalement pas pris position vendredi dernier sur la constitutionnalité des droits de douane. Elle pourrait le faire mercredi, lors de sa prochaine audience, mais rien n'est sûr à ce stade.

Etats-Unis enfin, les statistiques sur l'emploi plutôt rassurantes dévoilées vendredi ont conforté le marché sur une absence de baisse de taux à la fin du mois. Elles ont aussi fait chuter l'espoir d'un assouplissement lors de la réunion suivante, en mars (29% de probabilité, contre 44% une semaine plus tôt).

Sur l'agenda des sociétés : la saison des résultats annuels débutera dès mardi avec JPMorgan Chase et Bank of New York, avant une série d'autres financières américaines. En Europe, Sika essuiera les plâtres mardi, avant la première publication du secteur du luxe, celle de la Compagnie Financière Richemont

Sur l'agenda macro : l'inflation américaine de décembre (mardi) et le PIB allemand 2025 (jeudi) pimenteront la semaine.

En Asie-Pacifique, le yen a chuté alors que circulent des rumeurs d'élections anticipées au Japon. La Bourse de Tokyo, elle, est fermée pour un jour férié. Les marchés chinois sont bien orientés, avec 1,2% de gains à Hong Kong et 0,7% sur le continent. La Corée du Sud et Taiwan s'appuient sur leurs compartiments technologiques pour gagner 0,7% environ. L'Inde pique du nez (-0,8%), mais l'Australie termine la première séance de la semaine en hausse de 0,5%. Les places européennes sont attendues en baisse à l'ouverture, alors que les futures américains sont baissiers depuis le durcissement du bras de fer entre Trump et Powell.

Le CAC 40 perdait 0,3% à 8 340 points peu après les premiers échanges. Le SMI reculait de 0,4% à 13 371 points. Le Bel 20 affichait -0,7% à 5 207 points.

Les temps forts économiques du jour

Pas de grosse statistique en vue aujourd'hui, mais deux banquiers centraux américains prendront la parole à 18h30 et 18h45. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Stellantis abandonne ses SUV Jeep hybrides rechargeables et ses monospaces Chrysler en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques, selon CNBC.

Engie met en oeuvre son programme de rachat d'actions

Le Teizeild de Sanofi obtient l'autorisation de l'UE pour retarder le stade 3 du diabète de type 1.

Eiffage Immobilier remporte le projet de réhabilitation urbaine d'un ancien dépôt de tramways en Pologne.

Eli Lilly serait toujours "prêt à mettre 15 milliards d'euros sur la table pour la biotech Abivax", selon La Lettre.

Vallourec remporte un contrat majeur auprès de Shell pour des tubes OCTG au Brésil.

Viridien a dégagé 1,15 MdUSD de revenus en 2025.

Exosens signe le plus grand contrat à date pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec ACTinBlack.

Casino Guichard a obtenu l'engagement de ses créanciers que les discussions en cours concernant son projet de renforcement de sa structure financière ne donneront lieu à aucune mesure dans le cadre des financements existants.

Lionel Chmilewsky nommé directeur général d'Ekinops.

Installux a signé un protocole d’accord pour l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société SVF (menuiseries coupe-feu).

Advicenne annonce le renouvellement de l'AMM de Sibnayal dans l'Union Européenne.

Aelis Farma reçoit un avis favorable du Comité Pédiatrique de l'EMA sur le Plan d'Investigation Pédiatrique de AEF0217 dans la trisomie 21.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le PDG de Heineken quittera ses fonctions à la fin du mois de mai, son successeur pas encore annoncé.

La liste des pays touchés par les rappels de lait infantile de Nestlé s'allonge.

AP Moller Maersk explore l'utilisation accrue de l'éthanol comme carburant vert afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, rapporte le FT.

Enel lance un programme de rachat sur 3,2 millions d'actions.

Wolters Kluwer rachète la société canadienne StandardFusion pour 32 millions d'euros.

Le PDG de BayWa démissionne.

Oxford Nanopore Technologies prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel légèrement supérieure aux prévisions.

ACS et GIP concluent un accord de coentreprise à parts égales pour des centres de données.

Aegon lance un programme de rachat d'actions d'une valeur de 227 millions d'euros.

WH Smith élabore actuellement un plan pour trouver un nouveau président, appris Sky News.

Idorsia tente de raviver son programme sur lucerastat.

Corem Property va céder un terrain à New York, avec un impact négatif de l'ordre de 95 M$ sur son résultat net.

D'Amérique du Nord

Exxon se dit prêt à étudier un retour au Venezuela, mais son patron reste prudent, comme ceux des autres majors américaines.

Walmart s'associe à Google, pour permettre aux acheteurs d'acheter des produits via Gemini.

Donald Trump a exigé que les sociétés de cartes de crédit (Visa, American Express, Mastercard…) plafonnent leurs taux d’intérêt à 10% d’ici le 20 janvier, alors que des experts soulignent qu’une telle mesure nécessiterait une loi du Congrès.

Prudential Financial envisagerait de vendre son gestionnaire d'actifs indien, selon Bloomberg.

Teva prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires stable ou en légère baisse par rapport à 2025.

D'Asie et d'ailleurs

Les bénéfices de TSMC au quatrième trimestre devraient avoir bondi de 27% grâce à la croissance tirée par la demande en IA.

Les actions des grands acteurs chinois de la livraison de repas (Meituan et Alibaba notamment) ont bondi ce matin, le marché estimant qu’une enquête du régulateur mettra fin à une guerre des prix qui plombe les marges du secteur.

Reliance Industries suspend ses projets de fabrication de batteries lithium-ion en Inde après avoir échoué à obtenir la technologie chinoise, a appris Bloomberg.

Le promoteur China Vanke prépare un plan de restructuration de sa dette à la demande des autorités.

OmniVision Integrated Circuits gagne 3% pour sa première séance à Hong Kong.

