Colas, filiale de construction routière de Bouygues, annonce que sa directrice santé, sécurité et environnement Carine Piquet vient d'être nommée à son comité de direction générale et est rattachée au directeur général, Pierre Vanstoflegatte.
Carine Piquet avait rejoint Colas Rail en mars 2023, comme directrice qualité santé sécurité et environnement avant d'être promue directrice santé sécurité de Colas en octobre 2024. Ses responsabilités ont été élargies à l'environnement en avril dernier.
Bouygues SA est un groupe de services diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,5% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (57,6% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (37,1% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (5,3% ; Bouygues Immobilier) ;
- prestations de services multitechniques (33,6% ; Equans) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4,2% ; TF1).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (48,7%), Union européenne (15%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,3%), Asie-Pacifique (5%), Afrique (2,6%), Amérique Centrale et du Sud (1,1%) et Moyen-Orient (0,5%).
