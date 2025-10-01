Colas, filiale de construction routière de Bouygues, annonce que sa directrice santé, sécurité et environnement Carine Piquet vient d'être nommée à son comité de direction générale et est rattachée au directeur général, Pierre Vanstoflegatte.

Carine Piquet avait rejoint Colas Rail en mars 2023, comme directrice qualité santé sécurité et environnement avant d'être promue directrice santé sécurité de Colas en octobre 2024. Ses responsabilités ont été élargies à l'environnement en avril dernier.