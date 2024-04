Dans le cadre de sa campagne de reconquête de la Maison-Blanche, Donald Trump met l'accent sur les crimes commis par les migrants en situation irrégulière aux États-Unis, reprenant ainsi une rhétorique utilisée lors de sa précédente course à la présidence. Mais les études montrent que les immigrés ne sont pas plus susceptibles de commettre des actes criminels.

QUE DIT TRUMP SUR LES IMMIGRANTS ET LA CRIMINALITE ?

L'ancien président américain Donald Trump, un républicain qui défie le président Joe Biden lors des élections de novembre, a mis l'accent sur les crimes commis par les immigrés en situation irrégulière aux États-Unis dans le cadre de son argumentation en faveur de contrôles frontaliers plus stricts.

M. Trump estime que les politiques de M. Biden sont trop permissives et a qualifié les crimes commis par les immigrés en situation irrégulière de "crimes des migrants de M. Biden".

Récemment, M. Trump et les républicains se sont concentrés sur le cas de Laken Riley, une étudiante infirmière de 22 ans originaire de Géorgie qui aurait été assassinée par un Vénézuélien en situation irrégulière.

Au début du mois, le Comité national républicain a lancé un site web intitulé "Biden Bloodbath" (bain de sang de Biden) qui met en lumière des incidents anecdotiques impliquant des migrants dans huit États américains, dont des champs de bataille électoraux tels que l'Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie.

COMMENT BIDEN A-T-IL RÉAGI ?

En mars, lors de son discours sur l'état de l'Union, M. Biden a été interrompu par la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene, qui lui a demandé de reconnaître le meurtre.

M. Biden a répondu que Mme Riley était "une femme innocente qui a été tuée par un clandestin". Il a ensuite demandé combien de personnes avaient été tuées par des "légaux" - faisant apparemment référence aux citoyens et aux autres personnes se trouvant légalement dans le pays.

Plus tard, M. Biden a déclaré qu'il regrettait d'avoir qualifié le meurtrier présumé de Mme Riley d'"illégal" et qu'il aurait dû parler de "sans-papiers".

Le principal responsable des frontières de M. Biden, le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, a déclaré lors d'une table ronde avec des journalistes la semaine dernière qu'il était "profondément" en désaccord avec les efforts visant à "diaboliser tous les migrants sur la base des actions d'un individu".

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré au début du mois que la rhétorique violente était utilisée "pour déchirer notre pays".

LES IMMIGRÉS COMMETTENT-ILS PLUS DE CRIMES QUE LES AUTOCHTONES ?

Une série d'études menées par des universitaires et des groupes de réflexion ont montré que les immigrants ne commettent pas plus de crimes que les Américains de naissance.

Un nombre plus limité d'études examinent spécifiquement la criminalité chez les immigrés en situation irrégulière aux États-Unis, mais concluent également qu'ils ne commettent pas plus de crimes que les autres.

Une sélection d'études récentes :

"Immigration and Crime : Assessing a Contentious Issue", par Charis Kubrin, professeur de criminologie à l'université de Californie, Irvine et Graham Ousey, professeur de sociologie à William & Mary. L'étude de 2018 a été publiée dans la revue Annual Review of Criminology, revue à comité de lecture.

* Une méta-analyse de plus de cinquante études sur le lien entre l'immigration et la criminalité entre 1994 et 2014 a montré qu'il n'y avait pas de relation significative entre les deux. * Les chercheurs ont ensuite étudié tous les aspects de la question dans un ouvrage publié l'année dernière, qui aboutit à des résultats similaires.

"Immigrants respectueux de la loi : The Incarceration Gap Between Immigrants and the US-born, 1870-2020" de Ran Abramitzky, professeur d'économie à l'université de Stanford, et de quatre autres chercheurs. Le document de travail 2024 a été publié par le National Bureau of Economic Research.

* L'étude, qui s'appuie sur les données du recensement américain, a révélé que les immigrants avaient des taux d'incarcération inférieurs à ceux des personnes nées aux États-Unis sur une période de 150 ans.

"Comparing crime rates between undocumented immigrants, legal immigrants, and native-born US citizens in Texas", par Michael Light, professeur de sociologie à l'université du Wisconsin-Madison et deux autres chercheurs. L'étude de 2020 a été publiée dans la revue à comité de lecture Proceedings of the National Academy of Sciences.

* Le rapport, qui a utilisé les données du département de la sécurité publique du Texas entre 2012 et 2018, a révélé un taux d'arrestation pour crime plus faible pour les immigrants en situation irrégulière aux États-Unis que pour les immigrants légaux et les citoyens américains de naissance, et aucune preuve d'une augmentation de la criminalité chez les immigrants. * Light a publié en 2017 une étude selon laquelle l'immigration illégale n'augmente pas les crimes violents. L'étude a utilisé des données provenant des 50 États américains et de Washington, D.C., de 1990 à 2014. Une étude distincte n'a trouvé aucun lien entre l'augmentation de l'immigration illégale et les décès dus à la conduite en état d'ivresse.

Recherche de l'Institut Cato par Alex Nowrasteh et d'autres chercheurs

* Le groupe de réflexion libertaire a publié de nombreux rapports montrant que les immigrés présents dans le pays commettent moins de crimes que les personnes nées dans le pays. Dans un récent article d'opinion paru dans USA Today, Alex Nowrasteh a passé en revue de nouvelles recherches qui ont révélé que les migrants au Texas étaient environ 26 % moins susceptibles d'être condamnés pour homicide que les Américains nés dans le pays entre 2013 et 2022.

QUELLE EST LA FIABILITÉ DES DONNÉES ?

Plusieurs des études mentionnées ci-dessus ont été menées par des chercheurs universitaires et publiées dans des revues à comité de lecture.

Elles s'appuient sur un éventail de sources de données, notamment les registres du recensement américain et les estimations du nombre d'immigrés en situation irrégulière aux États-Unis.

Plusieurs rapports examinant les taux de criminalité des immigrés en situation irrégulière aux États-Unis utilisent les données du département de la sécurité publique du Texas, qui enregistre le statut d'immigré dans ses dossiers d'arrestation.

Michael Light, l'un des chercheurs qui a utilisé les données du Texas, a déclaré que les taux de criminalité varieraient probablement d'un État à l'autre, mais que les chiffres du Texas étaient les meilleurs disponibles.

M. Nowrasteh, de l'Institut Cato, a déclaré que les chercheurs auraient une meilleure idée du taux de criminalité des immigrés en situation irrégulière si d'autres États conservaient et partageaient leurs données de la même manière que le Texas.

CERTAINES ÉTUDES MONTRENT-ELLES QUE LES IMMIGRANTS SONT PLUS SUSCEPTIBLES DE COMMETTRE DES CRIMES ?

Le Center for Immigration Studies, un groupe de recherche qui soutient la réduction des niveaux d'immigration, a affirmé que les chercheurs utilisant les données du département de la sécurité publique du Texas sous-estimaient les crimes commis par les immigrés en situation irrégulière.

Le groupe a déclaré en 2022 que Michael Light et Nowrasteh n'avaient pas pris en compte les immigrés qui avaient été identifiés comme étant en situation irrégulière après leur incarcération. Nowrasteh a contesté la critique du CIS et a déclaré que le groupe comptait deux fois certains délinquants criminels en situation irrégulière.

Dans sa propre étude de 2009, CIS a constaté "qu'il n'y a pas de preuve claire que les immigrés commettent des crimes à des taux plus élevés ou plus faibles que les autres".

Une étude réalisée en 2018 à partir des dossiers des prisons de l'État de l'Arizona entre 1985 et 2017 a révélé que les immigrés en situation irrégulière étaient plus susceptibles d'être condamnés pour un crime. L'étude, réalisée par l'économiste conservateur John Lott, a révélé que les immigrants en situation irrégulière aux États-Unis ont tendance à commettre des crimes plus graves et à purger des peines plus longues. M. Nowrasteh, de l'Institut Cato, a toutefois critiqué les conclusions de l'étude, affirmant que M. Lott avait inclus des immigrants ayant un statut légal aux États-Unis et susceptibles d'avoir enfreint les conditions d'un visa en commettant un crime.

EST-IL POSSIBLE QUE LES TENDANCES AIENT CHANGÉ RÉCEMMENT ?

Les données utilisées pour déterminer les taux de criminalité datent généralement de plusieurs années, de sorte qu'elles n'indiquent pas explicitement les tendances actuelles ou futures.

Toutefois, certaines études ont mis en évidence des tendances constantes sur de longues périodes.

Plusieurs chercheurs ont mentionné qu'un plus grand nombre de familles et d'enfants non accompagnés ont été surpris en train de franchir la frontière au cours de la dernière décennie, des groupes qui sont statistiquement moins susceptibles de commettre des délits.

Michael Light, professeur à l'université du Wisconsin-Madison, a déclaré que les recherches américaines n'indiquaient pas, dans l'ensemble, que les immigrants étaient plus susceptibles de commettre des délits.

"Il est évident que des personnes nées à l'étranger ont commis des crimes", a déclaré M. Light lors d'une interview. "Mais les personnes nées à l'étranger commettent-elles des crimes à un taux disproportionné par rapport aux personnes nées dans le pays ? La réponse est non, de manière assez concluante.