L'homme le plus riche d'Espagne est aussi l'homme le plus discret et le plus mystérieux. Le patron d'Inditex, qui exploite Zara, Massimo Duti, Bershka et Zara home, pour ne citer que les plus célèbres, est à la tête du troisième plus grand groupe textile du monde.



Une magnifique réussite pour ce fils de cheminot qui a quitté l'école à 14 ans et qui a commencé tout en bas de l'échelle comme livreur. Plus tard, il rejoindra son oncle et créera avec lui un modèle de pull Shetland qui va rencontrer un franc succès et qui va permettre à Amancio d'inaugurer en 1975 la première boutique Zara à Corogne en Espagne.



Amancio Ortega Gaona a eu une idée simple, réaliser des vêtements en grande série inspirée des meilleurs couturiers. En démocratisant ainsi le luxe, il révolutionne le monde du prêt à porter. Partout où une boutique Zara ouvre, c'est le jackpot ! Aujourd'hui, même si l'idée d'Amancio a été maintes fois copiée, il reste leader sur le segment grâce à des coupes impeccables et une fabrication de qualité à laquelle il veille personnellement.



Septième homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 31 milliards de dollars et plus de 2000 magasins de par le monde, le self made man est un modèle de rigueur et de simplicité.

Principales sociétés INDITEX