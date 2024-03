Benjamin de Rothschild est le fils d'Edmond de Rothschild (1926-1997), banquier, et de Nadine Lhopitalier (1932-), actrice. Il s'est marié le 23 janvier 1999 à Mlle Ariane Langner avec qui il a eu 4 enfants. Il est le descendant de la branche dite de Paris de la famille de Rothschild.



Jeune diplômé, Benjamin de Rothschild effectue plusieurs stages dans des sociétés du Groupe familial, puis dans un important groupe pétrolier à Londres. En 1989 il fonde sa propre société, la CTBR, Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild SA Genève, devenue en 2005 la Compagnie Benjamin de Rothschild SA, une entreprise spécialisée dans la gestion des risques financiers.



Après la mort de son père en 1997, il lui succède à la présidence du Groupe Benjamin et Edmond de Rothschild, aujourd'hui groupe LCF Rothschild. Entre 1998, année où il prend les commandes, et 2007, son groupe a multiplié par cinq les sommes sous gestion (plus de 100 milliards d'euros aujourd'hui) et son bénéfice net (à 236 millions d'euros). La LCF est présente dans de nombreux secteurs de la finance, du conseil patrimonial, de la gestion, du conseil, et de l'assurance.



Selon le magazine Challenges, sa fortune est estimée en 2011 à 3 milliards d'euros, ce qui en fait le plus riche des Rothschild vivants.



Benjamin de Rothschild occupe les responsabilités suivantes :

* Président du groupe LCF Rothschild

* Président de la CTBR, Compagnie Benjamin de Rothschild SA

* Président de la holding Benjamin et Edmond de Rothschild Pregny SA,

* Président de la Banque privée Edmond de Rothschild SA Genève



Benjamin de Rothschild est un grand passionné de voile, tradition familiale. En 2001 il créé le Gitana Team, une équipe sportive entièrement vouée à la course à la voile. Des skippers de renom rejoignent cette équipe : Loïck Peyron ou Lionel Lemonchois. En 2006 ce dernier remporte la Route du Rhum sur le Gitana 11 et établit le nouveau record de la traversée en 7 jours 17 heures 19 minutes et 6 secondes. Lionel Lemonchois et Yann Guichard sur Gitana 11 ont fini deuxième de la transat Jacques Vabre 2007 en 10 jours 9 heures et 49 minutes. Loick Peyron et Jean-Baptiste Le Vaillant ont eux terminé à la 8ème place à bord du monocoque le Gitana Eighty.



Sa femme, Ariane, se consacre aux multiples fondations Rothschild. A Paris, avec l'ophtalmologie et la clinique traitant de la dépendance à la drogue et à l'alcool, dont Benjamin s'occupe aussi personnellement, ainsi qu'à New York (université pour défavorisés) et à Césarée, en Israël (projets de recherche universitaires).

Principales sociétés Cie Financière Saint-Honoré SA Cie Financière Saint-Honoré SA Investment Banks/Brokers Finance Part of Edmond de Rothschild SA, Cie Financière Saint-Honoré SA is a French Paris-based company that provides investment banking services. Chairman LCF Communication S.A. LCF Communication S.A. Investment Managers Finance LCF Communication SA provides wealth management services. Its services include banking, asset management, and advisory services. LCF was founded by Baron Edmond de Rothschild in 1953 and is headquartered in Geneva, Switzerland. Chairman