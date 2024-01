Actuellement, David Adam Schwimmer occupe le poste de Group Chief Executive Officer & Executive Director au London Stock Exchange Group Plc. Il est également membre du conseil d'administration de LCH Group Holdings Ltd. et du Center for a New American Security. Il était auparavant directeur chez Goldman Sachs LLC (Russie) et responsable mondial de la structure du marché, des métaux et des mines chez Goldman Sachs & Co. LLC. M. Schwimmer a obtenu un diplôme de premier cycle de la Harvard Law School, un diplôme de premier cycle de l'université de Yale et un diplôme de deuxième cycle de la Fletcher School of Law.

