AIRBUS : Guillaume Faury a pris officiellement les rênes du groupe

Les actionnaires d’Airbus ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée générale (AG) 2019, dont la nomination de Guillaume Faury à la fonction d’administrateur exécutif du Conseil d’administration pour un mandat de trois ans. Guillaume Faury a été officiellement nommé à la fonction de Président exécutif lors de la réunion du Conseil d’administration qui a fait suite à l’AG. Il succède à Tom Enders, dont le mandat est arrivé à son terme.Airbus avait annoncé en octobre 2018 que son Conseil d'administration avait désigné Guillaume Faury, auparavant Président d'Airbus Commercial Aircraft, comme nouveau Président exécutif.Les actionnaires ont également approuvé la reconduction pour une durée de trois ans du mandat de trois administrateurs non exécutifs : Catherine Guillouard, Claudia Nemat et Carlos Tavares.Hermann-Josef Lamberti a informé le Conseil d'administration qu'il ne souhaitait pas demander le renouvellement de son mandat lors de l'AG 2020. Il aura siégé pendant 12 ans au Conseil d'administration et présidé le Comité d'Audit pendant 11 ans.Le Conseil d'administration a décidé que Catherine Guillouard succèderait à Hermann-Josef Lamberti en tant que Présidente du Comité d'Audit et que Jean-Pierre Clamadieu siègerait au Comité Éthique et Conformité, avec effet immédiat.Sur recommandation du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance (RNGC), le Conseil d'administration a désigné René Obermann pour succéder à Denis Ranque à la fonction de Président du Conseil d'administration d'Airbus lorsque son mandat arrivera à son terme à l'issue de l'AG 2020.La nomination officielle du successeur de Denis Ranque à la fonction de Président du Conseil d'administration sera votée lors de la réunion du Conseil d'administration faisant suite à l'AG 2020. Airbus avait déjà annoncé que Denis Ranque souhaitait quitter le Conseil d'administration en 2020, au terme de son mandat actuel, après sept années passées en son sein, pour se consacrer à d'autres occupations.René Obermann est administrateur non exécutif indépendant d'Airbus depuis avril 2018. Il occupe la fonction de Directeur général du fonds d'investissement privé Warburg Pincus depuis 2015 et siège au Conseil d'administration des sociétés Telenor ASA et Allianz Deutschland AG. Entre 2006 et 2013, il a été Président-directeur général de la société Deutsche Telekom AG.Enfin, le dividende proposé de 1,65 euro par action pour l'exercice 2018 a été approuvé par l'AG. Il sera versé le mercredi 17 avril. Ceci représente une augmentation de 10 % par rapport à 2017.