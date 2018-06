Tesla : va supprimer environ 9% de son effectif

PDG et fondateur de Tesla, Elon Musk a indiqué hier, sur Twitter, que dans le cadre d'une 'réorganisation globale', le fabricant de voitures électriques allait supprimer 'environ 9% de son effectif'. Et ce afin, notamment, de devenir rentable.En raison de sa croissance rapide, le groupe fait désormais face à des doublons dans certaines de ses divisions, indique-t-il. L'effectif industriel ne sera pas affecté et de ce fait, les objectifs de production de la 'Model 3' ont été confirmés.Cette décision affectera environ 4.000 postes, sachant que le groupe a embauché 8.000 personnes depuis le début de l'année et en emploie, pour l'heure, environ 46.000, selon des chiffres cités par CNBC.Elle s'inscrit dans un programme plus vaste d'économies destiné 'à rendre le groupe rentable' (ce qu'il n'a jamais été dans ses 15 ans d'existence), écrit encore Elon Musk . Ce faisant, ajoute l'emblématique patron, Tesla 'apportera la preuve qu'il peut être durablement profitable'.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.