UniCredit: Des réductions d'effectifs passeraient par des retraites anticipées, selon Mustier

Dans cette lettre que Reuters a pu lire, Jean-Pierre Mustier se réfère à ces affirmations de presse sans les confirmer ni les démentir.

"Chez UniCredit, toute évolution du groupe et de toutes nos banques sera gérée à travers le système de retraite anticipée et, comme toujours, de manière socialement responsable et en ligne avec les représentants du personnel du groupe", écrit Jean-Pierre Mustier.

L'administrateur délégué précise que le nouveau plan stratégique pour la période 2020-2023 sera finalisé en novembre et présenté le 3 décembre.

"Dans le nouveau plan, nous travaillerons encore davantage à la transformation d'UniCredit. L'efficacité découlera principalement de l'optimisation de l'activité, en simplifiant nos procédures et notre gamme de produits via l'automatisation et la numérisation", écrit Jean-Pierre Mustier.

"Ce sera un levier fondamental dans un contexte de faible croissance économique et de taux négatifs auquel nous nous attendons pour les prochaines années en Europe."

(Gianluca Semeraro; Bertrand Boucey pour le service français)