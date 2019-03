La valeur du jour à Wall Street - SALESFORCE pénalisé par des objectifs trimestriels légèrement décevants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Salesforce continue de bénéficier de l'adoption du Cloud et des investissements dans la transformation numérique, affichant toujours une croissance supérieure à 20%. Mais devant un tel dynamisme, les investisseurs sont devenus plus exigeants et l’annonce de prévisions de revenus un peu courtes pour le trimestre en cours entraîne un repli de 1,32% à 156,41 dollars de l’action. Au premier trimestre, clos fin mars, de l’exercice 2019, le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance vise des ventes comprises entre 3,67 et 3,68 milliards de dollars, en croissance de 22%.Le bénéfice par action ajusté est pour sa part anticipé entre 60 et 61 cents.Ces deux objectifs sont ressortis en dessous des attentes de Wall Street, de respectivement 3,69 milliards de dollars et 63 cents. UBS estime que les analystes ont sous-estimé l'impact négatif des changes sur la première partie de l'année.Le reste de la publication est soit conforme aux attentes, soit meilleur qu'attendu.Pour l'ensemble de l'exercice 2020, les ventes sont anticipées entre 15,95 et 16,05 milliards de dollars, en progression de 20% à 21%, et le bénéfice par action ajusté entre 2,74 et 2,76 dollars. Le marché table respectivement sur 15,97 milliards de dollars et 2,75 dollars. Keith Block , le co-directeur général de Salesforce, a même présenté pour la première fois des objectifs de ventes pour l'exercice 2023. Elles sont attendues entre 26 et 28 milliards de dollars. Keith Block a souligné que la société devrait ainsi de nouveau doubler ses revenus en quatre ans via la seule croissance organique.Au quatrième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice 2019, Salesforce a affiché un bénéfice net de 362 millions de dollars, soit 46 cents par action, contre un bénéfice net de 206 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 28 cents par action.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du spécialiste du CRM est ressorti à 70 cents, dépassant largement le consensus s'élevant à 55 cents. JPMorgan précise cependant qu'il convient de déduire 12 cents des résultats du groupe pour que les deux chiffres soient comparables. Le bénéfice par action de Salesforce a été gonflé par la comptabilisation à la valeur de marché de ses investissements stratégiques. Ce qui ne l'empêche pas de toujours dépasser les attentes. Les revenus de Salesforce ont progressé de leur côté de 26% à 3,60 milliards de dollars contre 3,56 milliards attendus.