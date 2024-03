(Actualisé avec détails, contexte, déclarations)

TOKYO, 15 mars (Reuters) - Les constructeurs automobiles japonais Nissan Motor et Honda Motor envisagent un partenariat dans la production de composants clés de véhicules électriques et le développement d'intelligence artificielle dans les plates-formes logicielles automobiles, ont déclaré les deux entreprises vendredi.

Un tel partenariat pourrait permettre aux deux entreprises de faire des économies d'échelle dans la production de véhicules électriques, confrontés à une forte concurrence de la part du Chinois BYD, de Tesla et d'autres.

Nissan a été un pionnier dans le domaine des véhicules électriques avec son modèle Leaf entièrement électrique, mais a dû faire face, comme d'autres constructeurs automobiles traditionnels, à la concurrence croissante de nouveaux acteurs plus audacieux.

"Les acteurs émergents sont très agressifs et font des percées à une vitesse incroyable", a déclaré Makoto Uchida, PDG de Nissan, lors d'une conférence de presse.

"Nous ne pourrons pas gagner la compétition tant que nous nous en tiendrons à une sagesse conventionnelle et à une approche traditionnelle", a-t-il ajouté.

Les ventes de Honda sont également inférieures à celles de ses rivaux et les véhicules électriques ont représenté moins de 0,5% de ses ventes mondiales d'environ 2,8 millions de voitures au cours des neuf premiers mois de 2023, selon les données de l'entreprise.

Les deux entreprises ont signé un accord de principe non contraignant afin de déterminer les secteurs potentiels de collaboration, dont la portée n'a pas encore été définie, a déclaré le président de Honda, Toshihiro Mibe.

Les deux entreprises sont disposées à collaborer dans n'importe quelle région, tant au Japon qu'à l'étranger, a déclaré Makoto Uchida.

Nissan a déjà conclu des alliances commerciales avec Renault et Mitsubishi Motors, mais elles ne seront pas affectées par le projet d'alliance avec Honda, a-t-il déclaré.

La prochaine Micra électrique de Nissan partagera la même architecture que la nouvelle Renault 5 et sera construite dans la même usine, dans le nord de la France.

RÉDUCTION DES COÛTS

Nissan et Renault ont réorganisé l'an dernier leur alliance historique, et le constructeur français a depuis créé une co-entreprise dans les motorisations thermiques et hybrides avec le chinois Geely.

Makoto Uchida a par ailleurs indiqué que Nissan et Honda restaient ouverts à toute collaboration avec des partenaires existants si des opportunités se présentaient.

Les entreprises examineront les mesures de réduction des coûts, a déclaré le président de Honda, Toshihiro Mibe, ajoutant que parvenir à une rentabilité nécessite des niveaux de production plus importants.

Honda a pour objectif d'augmenter son ratio de véhicules électriques et à pile à combustible à 100% de ses ventes d'ici 2040.

Nissan et Honda n'ont pas encore discuté d'un rapprochement de capital, mais restent ouverts à cette éventualité à l'avenir, a fait savoir Toshihiro Mibe.

"Nous manquons de temps et devons être rapides", a-t-il déclaré. "Pour être dans une bonne position en 2030, nous devons prendre une décision maintenant."

Cela laisse néanmoins six ans aux deux entreprises pour travailler ensemble sur les véhicules électriques, a expliqué Seiji Sugiura, analyste principal à l'Institut de recherche Tokai Tokyo. "Je crois que les deux entreprises essaient de prendre leur temps plutôt que de se lancer dans une collaboration hâtive", a-t-il ajouté.

La recherche d'un partenariat par Nissan a d'abord été rapportée par TV Tokyo. Le journal Nikkei a rapporté que des mesures spécifiques pourraient comprendre l'introduction d'un groupe motopropulseur commun, un approvisionnement commun et le développement d'une plate-forme conjointe. (Reportage Maki Shiraki et Anton Bridge avec la contribution de Kantaro Komiya et Satoshi Sugiyama, rédigé par Makiko Yamazaki; version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)