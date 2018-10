La valeur du jour à Wall Street - PPG INDUSTRIES : avertissement sanctionné

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant américain de peintures PPG Industries chute de 7,78% à 101,06 dollars après son profit warning. Au troisième trimestre, il cible un bénéfice par action ajusté au titre des activités poursuivies compris entre 1,41 et 1,45 dollar pour 3,8 milliards de dollars de revenus. Les analystes anticipent respectivement 1,58 dollar et 3,87 milliards de dollars. PPG Industries a également communiqué des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre, avec un bénéfice par action ajusté anticipé entre 1,03 et 1,13 dollar.Wall Street vise pour sa part sur 1,34 dollar.Le fabricant de peinture et de revêtements a mis en cause l'augmentation des coûts des matières premières et de la logistique, le ralentissement de la demande en Chine et la faiblesse des ventes sur le marché des retouches automobiles.L'entreprise " a continué à connaître une inflation importante des coûts des matières premières et des coûts logistiques, y compris les effets de la hausse de la résine époxy et des prix du pétrole ", a déclaré Michael McGarry , directeur général dans un communiqué. Ce dernier a aussi pointé du doigt la hausse du dollar, en particulier vis-à-vis des devises des pays émergents. Les changes ont ainsi négativement impacté les profits de 15 millions de dollars.Pour répondre à contexte difficile, Michael McGarry envisage d'augmenter ses prix." Nous continuerons à gérer nos coûts de façon agressive, y compris en accélérant les restructurations où cela est possible, " a ajouté le Directeur général.La société annoncera ses résultats du troisième trimestre le 18 octobre.