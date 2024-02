HSBC : le 4ème trimestre déçoit, prudence pour 2024

HSBC a publié mercredi un bénéfice trimestriel très inférieur aux attentes en raison de la comptabilisation de plusieurs charges, ce qui faisait trébucher son titre à la Bourse de Londres.



La banque britannique, très présente en Asie, a dégagé au quatrième trimestre un résultat avant impôts d'un milliard de dollars, contre plus de cinq milliards un an plus tôt.



Le consensus des analystes visait, lui, un résultat de l'ordre de 4,75 milliards.



Le groupe de services financiers explique que ses comptes ont été grevés par une dépréciation de trois milliards de dollars sur l'investissement réalisé dans le prêteur chinois BoCom, l'un de ses partenaire commerciaux.



HSBC indique également avoir dû enregistrer une provision pour dépréciation sur sa filiale de banque de détail en France, désormais considérée comme faisant part des activités non-poursuivies.



Sur l'ensemble de l'exercice, le bénéfice avant charge d'impôt sur le résultat a progressé pour atteindre 30,3 milliards de dollars, sur la base d'un produit net bancaire en hausse de 30% à 66,1 milliards de dollars.



Dans un communiqué, le directeur général Noel Quinn met en avant des performances 2023 'records' ayant permis le versement d'un dividende annuel de 0,61 dollar par action, au plus haut depuis 2008.



S'ajoutent à cela sept milliards de dollars de rachats d'actions, un montant devant être bientôt complété par un nouveau programme de rachats de titres pouvant atteindre deux milliards de dollars.



'Cela reflète quatre ans de travail acharné ainsi que la vigueur de notre structure bilantielle dans un environnement de taux d'intérêts plus élevés', a souligné Noel Quinn.



Les analystes redoutent toutefois que l'exercice 2023 ait constitué un point haut pour le géant bancaire, à la fois en termes de résultats et de redistributions aux actionnaires.



Pour 2024, HSBC a déclaré viser un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) de l'ordre de 15%, mais s'est aussi montré 'prudent' en ce qui concerne la croissance des prêts, comme sur l'économie dans son ensemble.



Suite à ces annonces, le titre lâchait près de 7% mercredi matin, essuyant la plus forte baisse de l'indice FTSE 100.



