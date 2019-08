AXA : un premier semestre affecté par des éléments exceptionnels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Axa (+1,09% à 23,15 euros) a dévoilé au titre de son premier semestre, un résultat net en repli de 17% à 2,33 milliards d’euros. Le groupe a passé dans ses comptes pour environ 1,4 milliard d’euros de charges liées à des produits dérivés et à la déconsolidation d’Axa Equitable Holding. Pour sa part, le résultat opérationnel ressort en hausse de 10% à 3,62 milliards. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 57,949 milliards, en progression de 8% à données courantes et de 4% à change constant. L'ensemble des marchés ont contribué à cette croissance."Le résultat d'Axa a bénéficié d'une dynamique doublement vertueuse : une croissance des volumes et une amélioration de la rentabilité à travers toutes nos zones géographiques et nos segments cibles", a commenté Thomas Buberl , directeur général.Par ailleurs, celui-ci indique que le processus de transformation d'Axa est bien avancé."Le groupe a réduit sa sensibilité aux marchés financiers, est devenu le n°1 mondial de l'assurance dommages des entreprises, et a renforcé sa position de leader international en assurance santé.Nous avons également étendu notre stratégie Payer to Partner grâce à l'ouverture de nos propres centres de soins, notamment au Mexique et en Egypte, afin de simplifier et d'améliorer le parcours de santé de nos clients", a précisé Thomas Buberl