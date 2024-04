Walter Butler est le Président et fondateur de Butler Capital Partners, une société française d'investissements spécialisée dans les opérations de LBO et de retournement.



Arrivé en France à l'âge de sept ans de son Brésil natal, Walter Butler est scolarisé à Bordeaux. Il fait ses études à l'Institut d'études politiques où il obtient une maîtrise de droit. En 1980, il intègre l'ENA et s'oriente à sa sortie vers l'inspection des Finances.



En 1986, il devient conseiller de François Léotard, au ministère de la Culture et participe notamment à la privatisation de TF1.

Deux ans plus tard, Walter Butler est recruté par la banque américaine Goldman Sachs, comme directeur exécutif en charge des fusions et acquisitions, d'abord à New York puis à Londres.



En 1990, il crée le fonds d'investissement ESI et prend des participations dans de nombreuses sociétés comme le Bottin mondain ou encore une manufacture spécialisée dans les fournitures de bureau. Le fonds devenu Butler Capital Partners en 1991 se spécialise dans le redressement des sociétés en difficultés.



A son actif, le redressement du groupe publicitaire BDDP ou encore du transporteur routier Giraud International. Actionnaire discret, le public découvre Walter Butler à l'occasion de son entrée dans le capital de sociétés de renom comme la SNCM ou encore le Paris Saint Germain.



Début 2008, Butler Capital Partners conclut le rachat de la participation majoritaire dans Groupe Virgin détenue par le groupe Lagardère.

Principales sociétés Butler Capital Partners SA Butler Capital Partners SA Investment Managers Finance Butler Capital Partners SA (BCP) is an independent privately-owned private equity investment firm established in 1991 and located in Paris. Their clientele is international. Chief Executive Officer WB Finance et Partenaires SA Chief Executive Officer