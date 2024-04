A-Mark Precious Metals, Inc. est une plateforme de métaux précieux entièrement intégrée. La société propose une gamme de lingots d'or, d'argent, de platine, de palladium et de cuivre, de pièces numismatiques et de produits connexes aux clients du commerce de gros et de détail. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de trois segments : Ventes en gros et services auxiliaires, Vente directe aux consommateurs et Prêts garantis. Le segment "Wholesale Sales & Ancillary Services" est une société de métaux précieux à service complet. La société exploite son segment Direct-to-Consumer par l'intermédiaire de ses filiales à part entière JM Bullion, Inc. (JMB) et Goldline, Inc. La société exploite son secteur des prêts garantis par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Collateral Finance Corporation, LLC (CFC). JM Bullion est un détaillant en ligne de métaux précieux qui exploite sept sites web distincts, appartenant à la société, tels que JMBullion.com, ProvidentMetals.com, Silver.com, GoldPrice.org, SilverPrice.org, BGASC.com, CyberMetals.com et BullionMax.com.

Secteur Métaux et minéraux précieux