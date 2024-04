Affimed N.V. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se consacre à la découverte et au développement d'immunothérapies contre le cancer. Les produits candidats de la société sont développés dans le domaine de l'immuno-oncologie, qui représente une approche de la recherche sur le cancer visant à exploiter le propre système immunitaire de l'organisme pour combattre les cellules tumorales. Son pipeline comprend l'AFM13, l'AFM13 + cellules NK adoptives, l'AFM13 + anti-PD-1, l'AMF24, l'AMF26, l'AMF28 et l'AMF32. La société recrute des patients pour une étude dirigée par l'enregistrement de l'AFM13 pour le lymphome périphérique à cellules T CD30-positif en rechute/réfractaire et pour une étude de phase 1/2a d'augmentation de la dose et d'expansion de l'AFM24 pour le traitement des tumeurs solides avancées exprimant l'EGFR. Ses produits candidats précliniques comprennent l'AMF26 pour le traitement du myélome multiple, ainsi que l'AMF28 et l'AMF32, pour le traitement de cibles tumorales multiples. En outre, la société collabore avec Genentech pour développer et commercialiser certains produits candidats pour le traitement de multiples cancers.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale