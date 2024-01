Aion Therapeutic Inc. est une société canadienne qui exerce ses activités dans le secteur de la santé et du bien-être et qui possède un portefeuille diversifié de propriétés intellectuelles. La société, par l'intermédiaire de sa filiale AI Pharmaceuticals Jamaica Limited, est engagée dans la recherche, le développement et le traitement, ainsi que dans la découverte de nouvelles formulations thérapeutiques en utilisant l'exploration de données et les techniques d'intelligence artificielle (IA) les plus récentes. Ses initiatives en matière de recherche et de traitement visent à libérer le potentiel de guérison des médicaments, remèdes et traitements à base de plantes et de champignons grâce à la science et au soutien clinique. Elle a mis au point des composés chimiques curatifs issus du cannabis médical en combinaison avec des composés chimiques issus de champignons psychédéliques et comestibles pour traiter des maladies telles que le cancer, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et d'autres, ainsi que la dépendance aux opioïdes et à l'alcool.

Secteur Produits pharmaceutiques