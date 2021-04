Airbus SE : Objectif atteint 13/04/2021 | 08:33 vente En cours

Cours d'entrée : 99.74€ | Objectif : 90€ | Stop : 104€ | Potentiel : 9.77% Le potentiel de progression apparaît limité pour le titre Airbus SE qui évolue à proximité de la résistance des 102.72 EUR. Ces niveaux de prix pourraient engendrer des prises de bénéfices.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 90 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 72.11 EUR.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 102.72 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Avec un PER attendu à 47.39 et 24.28 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Données financières EUR USD CA 2021 51 815 M 61 909 M - Résultat net 2021 1 821 M 2 175 M - Tréso. nette 2021 4 914 M 5 872 M - PER 2021 46,7x Rendement 2021 0,57% Capitalisation 77 256 M 92 169 M - VE / CA 2021 1,40x VE / CA 2022 1,21x Nbr Employés 131 349 Flottant 74,0% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 111,84 € Dernier Cours de Cloture 98,40 € Ecart / Objectif Haut 41,6% Ecart / Objectif Moyen 13,7% Ecart / Objectif Bas -22,8% Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Guillaume Faury Chief Executive Officer Dominik Asam Chief Financial Officer René Richard Obermann Chairman Grazia Vittadini Chief Technology Officer Jean-Brice Dumont Executive Vice President-Engineering