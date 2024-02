Alight Inc. est une société américaine qui fournit des solutions de capital humain, de technologie de la santé et d'administration basées sur l'informatique dématérialisée. Il s'agit d'un fournisseur de solutions technologiques de gestion de la santé, du patrimoine et du capital humain (HCM). Ses solutions permettent aux employés de gérer leur bien-être total en matière de santé, de patrimoine et de travail, de l'emploi à la retraite. Elle fournit des solutions technologiques et administratives en matière de santé qui permettent aux employés de s'inscrire et de gérer leurs prestations médicales, dentaires et volontaires. Elle propose également des solutions de soins de santé gérées par le consommateur, telles que des comptes de dépenses, ainsi que des services de navigation de soins de santé basés sur des données et des analyses pour les employés. Elle propose des solutions d'administration de régimes à cotisations définies et de bien-être financier, notamment des outils de navigation patrimoniale et des services de conseil aux participants. Elle propose également des services de conseil et de déploiement dans le nuage, des services de gestion des applications et des services de ressources humaines et de paie pour les plateformes dans le nuage.

Secteur Logiciels