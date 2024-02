(Alliance News) - Alpha Financial Markets Consulting PLC a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à une croissance annuelle des revenus nets d'honoraires de 5 % par rapport à l'année précédente, citant l'amélioration des conditions commerciales.

Cependant, le cabinet de conseil en gestion d'actifs et de patrimoine et en assurance, basé à Paris, prévoit également un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 42 à 43 millions de livres sterling pour l'exercice financier se terminant le 31 mars, en baisse par rapport aux 46,6 millions de livres sterling, mais avec une marge "légèrement améliorée" par rapport à la première moitié de l'année.

Les actions ont baissé de 11 % à 331,00 pence l'unité à Londres mercredi matin.

Comme indiqué précédemment, la société a déclaré que le marché mondial du conseil a connu un "environnement plus compétitif au cours de l'exercice actuel et que la dynamique de l'offre et de la demande continue à se rééquilibrer".

La société a souligné un cycle de vente plus long, avec un démarrage "plus lent que prévu" en janvier et un certain nombre de nouveaux projets de clients qui devraient maintenant commencer au cours de l'exercice 2025.

"Alors que l'utilisation des consultants s'est améliorée au cours du [troisième trimestre] et s'est rapprochée des niveaux cibles, le démarrage plus lent a entraîné une utilisation plus faible que prévu au début du [quatrième trimestre]. L'utilisation globale au [quatrième trimestre] devrait maintenant rester cohérente avec le [troisième trimestre], avec une tendance à l'amélioration pendant le reste du trimestre ", a déclaré Alpha Financial Markets Consulting.

"Le groupe continue de bénéficier d'une forte demande de la part de ses clients et a enregistré une augmentation des ventes au cours des derniers mois, tout en conservant un solide portefeuille de nouvelles opportunités commerciales. Ces facteurs, ainsi que les forts moteurs de croissance structurelle à long terme qui sous-tendent la demande pour les services d'Alpha et la proposition convaincante du groupe aux clients, nous donnent confiance dans le fait que le groupe reste bien positionné pour une croissance continue, conformément à notre ambition de doubler à nouveau l'activité d'ici 2028. "

Le directeur général Luc Baque a commenté : "Bien que les transactions s'améliorent au second semestre, elles ne se sont pas redressées au rythme que nous avions envisagé lors de la publication de nos résultats intermédiaires, car le marché continue de rééquilibrer l'offre et la demande. Cependant, nous continuons à voir les conditions du marché s'améliorer et, grâce à la solidité du pipeline du Groupe, à son expertise de premier plan, à ses propositions solides et à ses multiples opportunités de croissance, nous restons bien positionnés pour notre croissance future."

