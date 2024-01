American Homes 4 Rent est une société d'investissement immobilier (REIT) du Maryland gérée en interne. La société se concentre sur l'acquisition, le développement, la rénovation, la location et la gestion de maisons unifamiliales en tant que propriétés locatives. L'objectif de la société est de générer des rendements attrayants et ajustés au risque pour ses actionnaires par le biais de dividendes et d'appréciation du capital. Elle détient environ 58 993 propriétés unifamiliales dans des sous-marchés sélectionnés de zones statistiques métropolitaines (MSA) dans 21 États. La société se concentre sur le développement de maisons construites pour la location par le biais de son programme interne de développement AMH et sur l'acquisition de maisons nouvellement construites auprès de promoteurs tiers par le biais de son programme national de construction sur des marchés cibles dans des sous-marchés sélectionnés des MSA. La plateforme d'exploitation intégrée de la société assure la gestion des propriétés, les acquisitions, le développement, le marketing, la location, les fonctions financières et administratives. Ses filiales comprennent American Homes 4 Rent SFR, LLC et American Residential GP, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel