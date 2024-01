American Superconductor Corporation (AMSC) est un fournisseur de solutions de résilience électrique à l'échelle du mégawatt. Ses segments comprennent le réseau et l'énergie éolienne. Ses produits de systèmes électriques sont utilisés sur six marchés, notamment le réseau de transmission, le réseau de distribution, l'infrastructure de réseau urbain, les systèmes de protection marine, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Grâce aux solutions Gridtec de la société, le segment Grid permet aux services publics d'électricité et aux développeurs de projets d'énergie renouvelable de connecter, de transmettre et de distribuer l'énergie. Elle vend également des produits de protection des navires à la marine américaine par l'intermédiaire de son secteur d'activité Grid. Par l'intermédiaire de Windtec Solutions, le segment Wind permet aux fabricants d'installer des éoliennes sur le terrain. Il fournit des systèmes d'électronique de puissance et de contrôle. Elle fournit une gamme de systèmes électroniques de puissance et de systèmes de contrôle basés sur des logiciels qui sont hautement intégrés et conçus pour optimiser les performances, l'efficacité et la compatibilité avec le réseau. Elle vend des systèmes de démagnétisation à la marine américaine.

Secteur Equipements et composants électriques