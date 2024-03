Amneal Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique. La société est spécialisée dans le développement, la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits pharmaceutiques génériques, injectables, biosimilaires et spécialisés de marque. Ses segments comprennent les produits génériques, les produits spécialisés et AvKARE. Son segment Génériques comprend environ 250 familles de produits couvrant une gamme de formes de dosage et de systèmes d'administration, y compris des solides oraux à libération immédiate et prolongée, des poudres, des liquides, des injectables stériles, des sprays nasaux, des produits d'inhalation et respiratoires, des produits biosimilaires, des produits ophtalmiques, des films, des patchs transdermiques et des produits topiques. Son segment Specialty s'occupe du développement, de la promotion, de la vente et de la distribution de produits pharmaceutiques de marque, en mettant l'accent sur les produits traitant les troubles du système nerveux central (SNC), y compris la maladie de Parkinson, et les troubles endocriniens. Son segment AvKARE fournit des produits pharmaceutiques, médicaux et chirurgicaux, ainsi que des services, principalement aux agences gouvernementales.

Secteur Produits pharmaceutiques