Analog Devices, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de circuits intégrés. L'activité s'organise autour de 2 familles de produits : - circuits intégrés analogues : convertisseurs, amplificateurs, systèmes MEMS, circuits intégrés radiofréquences, etc.) ; - circuits intégrés numériques. Le CA par marché se ventile entre équipements industriels (53,2%), produits automobiles (23,7%) produits de communication (13,2%) et biens de consommation électroniques (9,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,8%), Amériques (0,7%), Chine (18,1%), Japon (11,4%), Asie (11,6%) et Europe (24,4%).

Indices liés S&P 500