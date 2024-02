Anywhere Real Estate Inc. fournit des services immobiliers résidentiels intégrés aux États-Unis. La société propose des franchises, des services de courtage, de relocation, de titres et de règlement, ainsi que des coentreprises de souscription d'assurance hypothécaire et de titres. Elle opère à travers trois segments. Le segment Anywhere Brands franchise un portefeuille de marques de courtage en franchise, notamment Better Homes and Gardens Real Estate, Century 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, Corcoran, ERA et Sotheby's International Realty. Anywhere Advisors exploite une entreprise de courtage immobilier à service complet, principalement sous les marques Coldwell Banker, Corcoran et Sotheby's International Realty, dans diverses zones métropolitaines des États-Unis. Anywhere Integrated Services fournit des services complets de titres, d'entiercement et de règlement aux consommateurs, aux sociétés immobilières, aux entreprises et aux institutions financières, principalement dans le cadre de transactions immobilières résidentielles.

Secteur Services immobiliers