Les Emmy Awards, qui constituent normalement l'un des rituels du mois de septembre à Hollywood, se dérouleront lundi dans le cadre d'une cérémonie retardée par la grève, afin de mettre à l'honneur le meilleur de la télévision.

La série "Succession" de HBO, qui raconte l'histoire de la riche mais misérable famille Roy, est en tête des nominations avec 27 noms. On s'attend à ce qu'elle remporte son troisième trophée de meilleure série dramatique. La plupart des émissions figurant sur la liste proviennent de services de diffusion en continu, qui ont obtenu le plus grand nombre de nominations de leur histoire.

Certaines de ces émissions ont été diffusées jusqu'en juin 2022. Les nominations ont été annoncées en juillet 2023 et le vote a eu lieu un mois plus tard.

"Si vous voulez prédire les gagnants des Emmy Awards, vous devez vous souvenir de l'ambiance qui régnait en août", a déclaré Joyce Eng, rédactrice en chef du site web Gold Derby.

Les organisateurs ont reporté la cérémonie de septembre parce que les scénaristes et les acteurs d'Hollywood étaient en grève à l'époque. Les conflits sociaux ont interrompu la production et la promotion et ont obligé les chaînes de télévision à remplir leurs grilles d'automne avec des rediffusions et des émissions de téléréalité.

Les grèves étant terminées, les Emmys donneront à Hollywood l'occasion de mettre en avant des séries télévisées et en streaming, telles que "Abbott Elementary", nominée pour la meilleure comédie, qui reviendra le mois prochain sur ABC, la chaîne de Walt Disney, avec de nouveaux épisodes.

"Abbott", qui est diffusée sur un réseau de radiodiffusion, est une exception. Près de deux tiers des émissions nominées ont été diffusées en continu sur des plateformes telles que Netflix et Apple TV+, selon les données de Gracenote de Nielsen. Il s'agit de la proportion la plus élevée jamais atteinte par les services de diffusion en continu.

Auparavant, les Emmy Awards permettaient de se vanter et d'accroître l'audience d'une émission diffusée sur le câble ou la télévision. Pour les diffuseurs en continu, "gagner un Emmy, c'est plus une question d'image de marque et d'augmentation du nombre d'abonnés", a déclaré Brad Adgate, consultant en médias.

Le comédien et acteur de "Black-ish" Anthony Anderson animera le gala des Emmys, qui sera retransmis en direct du centre de Los Angeles sur le réseau Fox TV.

LA "SUCCESSION" BALAYÉE ?

La cérémonie des Emmys de cette année pourrait ressembler à une répétition des Golden Globes de dimanche dernier, qui ont décerné quatre prix à "Succession".

La quatrième et dernière saison de la série s'est achevée en mai dernier, réglant la question de savoir qui reprendrait l'empire médiatique mondial de la famille Roy. Quinze experts interrogés par le site web Gold Derby ont unanimement choisi "Succession" pour remporter à nouveau le trophée de la fiction.

Selon certains observateurs, "Succession" pourrait également remporter les quatre catégories d'interprétation dramatique.

Trois acteurs de "Succession" - Brian Cox, Kieran Culkin et Jeremy Strong - sont en compétition pour le titre de meilleur acteur. Selon Clayton Davis, rédacteur en chef des prix chez Variety, cela pourrait permettre à Pedro Pascal, la star de l'adaptation dystopique de jeux vidéo "The Last of Us", de remporter la victoire.

"Il pourrait bénéficier d'une division des votes pour 'Succession'.

Pascal, qui est américano-chilien, serait le premier acteur latino à remporter le prix du meilleur acteur dans un film dramatique.

En ce qui concerne les comédies, Ted Lasso, qui a remporté deux fois la série et qui raconte l'histoire de l'entraîneur américain d'une courageuse équipe de football britannique, est à nouveau en tête de peloton.

Bien que la troisième saison de la série Apple TV+ ait divisé les fans, "il est clair que les votants aux Emmy l'aiment toujours", a déclaré M. Eng, notant que la série a reçu 21 nominations, soit le plus grand nombre de nominations de son histoire.

"Lasso" pourrait être battue, selon certains pronostiqueurs, par le gagnant du Golden Globe "The Bear", l'histoire d'un chef de haute cuisine qui tente de redresser la sandwicherie de sa famille à Chicago. Le film "Jury Duty" d'Amazon Freevee, qui raconte l'histoire d'une personne réelle qui participe involontairement à un faux procès, est également en lice.

"Beef, le drame de Netflix sur la violence routière qui a remporté trois Globes, est le favori pour remporter le prix de la meilleure série limitée.

Les lauréats seront choisis par les quelque 20 000 interprètes, réalisateurs, producteurs et autres membres de l'Académie de la télévision.

Alors que la soirée pourrait être une fête pour "Succession", M. Davis a averti qu'un groupe aussi nombreux pouvait donner lieu à des résultats imprévisibles.

"Tout peut arriver, et parfois l'anarchie s'ensuit, et nous avons juste une nuit de folie", a-t-il dit. (Reportage de Lisa Richwine ; Rédaction de Mary Milliken et Richard Chang)