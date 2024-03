Aquestive Therapeutics, Inc. est une société pharmaceutique. La société est engagée dans le développement de produits administrés par voie orale pour délivrer des molécules, offrant des alternatives aux thérapies de soins. La société a également développé un portefeuille de produits axés sur le traitement des maladies du système nerveux central (SNC). Sa technologie PharmFilm est constituée de compositions polymères propriétaires qui servent de film formateur pour maintenir en place les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les excipients. Les programmes actifs de son portefeuille de molécules complexes sont les suivants : AQST-109-SF et AQST-108-SF. AQST-109-SF (film sublingual) est un produit candidat à base d'épinéphrine administrée par voie orale. L'AQST-108 est composé du promédicament dipivefrin qui est clivé enzymatiquement en épinéphrine après administration. Libervant, son produit candidat pour le SNC, est une formulation de diazépam sous forme de film soluble administré et constitue son produit candidat de recherche propriétaire avancé. Ses produits sous licence comprennent Suboxone, Exservan et KYNMOBI.

Secteur Produits pharmaceutiques