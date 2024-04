Arcadium Lithium PLC est un producteur mondial de produits chimiques à base de lithium avec une offre de produits diversifiée. L'entreprise produit notamment de l'hydroxyde de lithium, du carbonate de lithium, du spodumène et des produits spéciaux. La société produit un ensemble varié de produits à base de lithium, tels que des spécialités de lithium, de l'hydroxyde de lithium, du carbonate de lithium et du spodumène. Les applications des produits de la société comprennent le butyllithium, les métaux purifiés, les produits organiques spéciaux, l'hydroxyde de lithium de qualité batterie, d'autres hydroxydes de lithium, le carbonate de lithium de qualité batterie, d'autres carbonates de lithium et des produits intermédiaires pour la conversion en hydroxyde/carbonate de lithium. Elle se concentre également sur l'extraction conventionnelle de saumure, l'extraction directe de saumure de lithium, l'exploitation minière en roche dure, le traitement chimique et la production de produits de lithium de qualité batterie et de spécialité. Elle est présente dans trois zones géographiques d'extraction du lithium, à savoir le Triangle du lithium sud-américain, l'Australie occidentale et le Canada.

Secteur Chimie de spécialité