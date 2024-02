Ardmore Shipping Corporation possède et exploite des navires-citernes pour le transport de produits pétroliers et de produits chimiques dans le monde entier. La société exerce ses activités dans un seul secteur, à savoir le transport de produits pétroliers raffinés et de produits chimiques. La société assure le transport maritime de produits pétroliers et chimiques dans le monde entier pour les majors pétrolières, les compagnies pétrolières nationales, les négociants en produits pétroliers et chimiques et les entreprises chimiques, grâce à sa flotte de navires-citernes de taille moyenne. Elle fournit des services de transport maritime à ses clients par le biais d'affrètements au voyage, d'affrètements à temps et de pools commerciaux. Elle dispose d'un réseau mondial pour soutenir ses marins et fournir des services de transport maritime à ses clients. Ses navires comprennent notamment l'Ardmore Seafarer, l'Ardmore Exporter, l'Ardmore Explorer, l'Ardmore Enterprise, l'Ardmore Engineer, l'Ardmore Endurance, l'Ardmore Endeavour, l'Ardmore Encounter, l'Ardmore Seahawk, l'Ardmore Seavanguard, l'Ardmore Seavantage, l'Ardmore Seaventure, l'Ardmore Chippewa et l'Ardmore Seavaliant.

