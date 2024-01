ARGAN : Invest Securities réduit légèrement sa cible

Invest Securities confirme sa note ' neutre ' sur le titre Argan, avec un objectif de cours abaissé de 75,7 à 74,9 euros en raison d'ambitions de développement plus faibles qu'anticipé.



L'analyste rappelle que Argan a publié, sans surprise, un RNR 2023 de 5,48E/action (+4,7%) dans un contexte de fondamentaux toujours robustes (taux d'occupation de 100%).



' L'exercice 2024 devrait suivre la même trajectoire selon les guidances de la société qui nous semblent très crédibles (RNR +6%, dividende +5%). Au-delà de 2024, le bon déroulement de la stratégie de rotation d'actifs dépendra des conditions des marchés d'investissement ', estime l'analyste.





