ASICS Corporation est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits sportifs, tels que des chaussures de sport, des vêtements de sport, des équipements sportifs et autres. La société opère à travers six secteurs d'activité. Les segments Japon, Amériques, Europe (y compris le Moyen-Orient et l'Afrique), Océanie/Asie du Sud et du Sud-Est et Asie de l'Est vendent principalement des articles de sport. Le segment Autres est engagé dans la fabrication et la vente de produits de plein air de la marque HAGLOFS.

Secteur Produits de récréation