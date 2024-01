Associated British Foods plc figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires européens. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'épicerie et de boulangerie (22%) : thés (marque Twinings), huiles (Mazola et Capullo), épices (Spice Islands et Durkee), confitures, pains, biscuits, sauces, etc. ; - sucres (11,9%) : marques Silver Spoon, Billington's, etc. ; - ingrédients (10,7%) : levures, arômes, émulsifiants, stérols, esters, etc. ; - produits agroalimentaires (10,1%) : notamment céréales et aliments pour animaux. Le solde du CA (45,3%) concerne une activité de distribution de vêtements (408 magasins implantés essentiellement au Royaume Uni, en Irlande, en Espagne, en Allemagne, aux Pays Bas et au Portugal sous les enseignes Primark et Penneys). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (37,5%), Europe et Afrique (37%), Asie-Pacifique (13,6%) et Amériques (11,9%).

Secteur Transformation des aliments