Assurant, Inc. est un groupe d'assurance vie organisé autour de 3 pôles d'activités : - assurance-crédit (77,9% des revenus) : dont assurance vie, assurance invalidité et chômage, services administratifs de protection contre l'endettement, contrats de garantie et de services étendus et polices d'assurance vie ; - assurance de biens spécialisés (21,4%) : assurance pour propriétaires en faveur des créanciers et assurance pour propriétaires de maisons construites ; - autres (0,7%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes