Astral Resources NL est une société australienne d'exploration aurifère et de métaux de base. Les projets de la société comprennent le projet aurifère Mandilla, le projet Feysville et le projet Carnilya Hill. Son projet aurifère phare Mandilla (Mandilla) est situé à environ 70 kilomètres (km) au sud de Kalgoorlie, en Australie-Occidentale. Mandilla renferme des ressources minérales estimées à 37 tonnes métriques (Mt) à 1,1 gramme d'or par tonne (g/t Au), soit 1,27 million d'onces (Moz) d'or contenu. Les gisements de Mandilla comprennent Theia, Iris, Eos et Hestia. La société poursuit également ses activités d'exploration sur son projet aurifère Feysville (Feysville), situé à environ 14 km au sud de la super fosse de KCGM à Kalgoorlie. Feysville renferme un MRE de 3 Mt à 1,3 g/t Au pour 116 milliers d'onces (koz) d'or contenu. La société détient 100 % des droits sur le projet Carnilya Hill Gold, qui comprend plusieurs titres miniers - M26/047-049, M26/453 - représentant une superficie totale d'environ 2,65 kilomètres carrés.

Secteur Or