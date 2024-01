Atento S.A. est un fournisseur de services et de solutions de gestion de la relation client et d'externalisation des processus d'affaires (CRM BPO) en Amérique latine. La société propose un portefeuille de services CRM BPO, comprenant le service clientèle, la vente, le recouvrement, le back-office et le support technique. La société opère à travers trois segments : EMEA, Amériques et Brésil. Ses services et solutions sont fournis par de multiples canaux, notamment numériques (service de messages courts (SMS), courrier électronique, chats, médias et applications sociales, entre autres) et vocaux, et sont rendus possibles par des fonctions de conception de processus, de technologie et de veille. La société entretient également des relations avec des clients dans toute une série d'industries travaillant dans des secteurs tels que les télécommunications, les services bancaires et financiers et le multisecteur, qui comprend les biens de consommation, les services, l'administration publique, la télévision à péage, les soins de santé, les transports, la technologie et les médias.