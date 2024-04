Aurubis AG est une entreprise allemande qui produit du cuivre primaire et des métaux précieux, recycle des matières premières secondaires et transforme le cuivre en produits finis. Son portefeuille de produits comprend du fil machine et des fils spéciaux, tels que du fil coulé, du fil directement coulé, du fil de cuivre sans oxygène et une variété de produits étirés ; des formes ; des produits industriels laminés ; des solutions architecturales pour les surfaces et les façades ; des barres et des profils pour l'industrie électrotechnique ; des cathodes ; des métaux précieux, tels que l'or et l'argent, qui sont extraits des concentrés de cuivre et des matières premières secondaires ; de l'acide sulfurique, du silicate de fer, du sélénium, et des produits recyclés à base de cuivre, de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux. La société exploite également des centres de service de refendage de cuivre.

Secteur Exploitations minières et métallurgie